La fuerte sentencia del DT del Chelsea sobre los abucheos de hinchas rivales a Alejandro Garnacho
En la previa a su gran partido ante Aston Villa, Alejandro Garnacho recibió toda la banca de Liam Rosenior en medio de su complejo presente. Luego, respondió en cancha.
El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho volvió al triunfo en la Premier League, y de qué manera. Los Blues golearon 4-1 al Aston Villa en condición de visitante y se acomodaron en el 5° puesto con 48 puntos, quedando a tres de los Villanos en la lucha por los puestos de Champions League.
El encuentro, en gran parte, sirvió para la reivindicación del ex Manchester United. En medio de su complejo presente en el club de Londres, Garnacho fue titular y completó un gran partido en Birmingham, donde incluso asistió a Joao Pedro en el cuarto y último gol. Y mucho de eso tuvo que ver con la banca de su entrenador, Liam Rosenior.
El voto de confianza del entrenador del Chelsea a Alejandro Garnacho
En la previa del match en Villa Park, el DT inglés se refirió a la ola de críticas que azotó al extremo de 21 años por parte del público rival. "Recientemente ha pasado por una situación muy difícil en su vida", explicó en primer término.
A su vez, profundizó su discurso de la siguiente manera: "No entiendo por qué lo abuchean. Quizá sea porque puede ser una gran amenaza. Jugar en un club como el Chelsea conlleva eso. Hemos tenido muchas conversaciones, pero que los rivales te abucheen normalmente significa que eres una amenaza para el rival. Todo lo que Garna tiene que hacer es seguir trabajando muy duro".
En cuanto al pasado de Garnacho (se fue del United en conflicto con el extécnico Ruben Amorim), Rosenior fue tajante y afirmó: "Lo critican porque la gente juzga los libros por su portada. Yo solo me baso en lo que sé de alguien, y no en lo que he oído sobre él o en cómo se le percibe". Luego de los elogios de su entrenador, Garnacho respondió en cancha y jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Chelsea. Tremendo.