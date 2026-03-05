La fuerte sentencia del DT del Chelsea sobre los abucheos de hinchas rivales a Alejandro Garnacho

En la previa a su gran partido ante Aston Villa, Alejandro Garnacho recibió toda la banca de Liam Rosenior en medio de su complejo presente. Luego, respondió en cancha.

Rosenior le dio su apoyo a Garnacho ante las críticas de los hinchas rivales. El argentino respondió siendo una de las figuras ante Aston Villa.

El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho volvió al triunfo en la Premier League, y de qué manera. Los Blues golearon 4-1 al Aston Villa en condición de visitante y se acomodaron en el 5° puesto con 48 puntos, quedando a tres de los Villanos en la lucha por los puestos de Champions League.

El encuentro, en gran parte, sirvió para la reivindicación del ex Manchester United. En medio de su complejo presente en el club de Londres, Garnacho fue titular y completó un gran partido en Birmingham, donde incluso asistió a Joao Pedro en el cuarto y último gol. Y mucho de eso tuvo que ver con la banca de su entrenador, Liam Rosenior.

El voto de confianza del entrenador del Chelsea a Alejandro Garnacho En la previa del match en Villa Park, el DT inglés se refirió a la ola de críticas que azotó al extremo de 21 años por parte del público rival. "Recientemente ha pasado por una situación muy difícil en su vida", explicó en primer término.

Garnacho fue titular y una de las figuras del Chelsea en la goleada 4-1 ante Aston Villa. Garnacho fue titular y una de las figuras del Chelsea en la goleada 4-1 ante Aston Villa. Foto: @ChelseaFC A su vez, profundizó su discurso de la siguiente manera: "No entiendo por qué lo abuchean. Quizá sea porque puede ser una gran amenaza. Jugar en un club como el Chelsea conlleva eso. Hemos tenido muchas conversaciones, pero que los rivales te abucheen normalmente significa que eres una amenaza para el rival. Todo lo que Garna tiene que hacer es seguir trabajando muy duro".