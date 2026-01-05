La reacción de Alejandro Garnacho tras el despido de Ruben Amorim del Manchester United

Manchester United decidió despedir a Rubén Amorim luego del empate ante Leeds, resultado que dejó al equipo sexto en la Premier League , a 17 puntos del líder Arsenal. El ciclo del entrenador portugués duró 14 meses y terminó envuelto en tensiones internas.

Tras conocerse la noticia, Alejandro Garnacho reaccionó de manera silenciosa pero contundente. El delantero argentino le dio “Me gusta” a una publicación del periodista Fabrizio Romano en Instagram que confirmaba oficialmente la salida del DT, un gesto que fue leído como una toma de postura clara.

El vínculo entre ambos venía deteriorado desde hacía meses. Según informó The Athletic, luego de la final de la Europa League perdida ante Tottenham, Amorim se dirigió al extremo argentino con una frase directa delante del plantel: “Más te vale tener un buen agente este verano”. La exclusión de ese partido decisivo marcó un quiebre definitivo.

La reacción de Garnacho tras el despido de Amorim en el United

A partir de allí, Garnacho pasó a integrar el denominado “escuadrón bomba” en Carrington, junto a Tyrell Malacia, Marcus Rashford, Jadon Sancho y Antony, futbolistas considerados prescindibles durante la gestión del portugués y que luego salieron del club.

Finalmente, Garnacho terminó dejando Old Trafford en una operación cercana a los 50 millones de dólares para sumarse al Chelsea. Antes, había protagonizado otros episodios de tensión, como su enojo al ser reemplazado ante Ipswich Town, que derivó en explicaciones públicas del entrenador.

Alejandro Garnacho Chelsea Alejandro Garnacho se mostró contento por la salida de Amorim y lo demostró en redes. Fotos: @ChelseaFC. Fotos: @ChelseaFC

Las declaraciones tras la final europea fueron el punto de no retorno. “Hasta la final jugué todos los partidos ayudando al equipo, y hoy jugué 20 minutos”, dijo en zona mixta. “La final influirá en mi decisión”. Días después, su salida ya era un hecho.

Con el despido de Amorim consumado y el gesto de Garnacho en redes, el conflicto vuelve a escena como uno de los capítulos más tensos del último tiempo en Manchester United.