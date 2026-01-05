¡Bomba! La tremenda respuesta de Sebastián Villa a un comentario de la esposa de Gallardo mientras negocia con River: "Ojalá te..."

Luego del comentario viral de Geraldine La Rosa, esposa del Muñeco, en su publicación, Sebastián Villa le respondió con un llamativo comentario.

Las negociaciones entre River y Sebastián Villa recién comenzaron, pero todo parece indicar que podría darse uno de los pases más controversiales y llamativos en el fútbol argentino en el último tiempo.

Todo comenzó cuando Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo de hacer un esfuerzo para quedarse con los servicios del extremo colombiano. En un principio, el presidente no estaba de acuerdo con avanzar en esta negociación debido al pasado del futbolista (tuvo una condena de dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género).

River se estira hasta US$5.000.000 para quedarse con Sebastián Villa A pesar de ello, Di Carlo dejó de lado eso y estaría dispuesto a cumplirle el capricho al Muñeco. De todos modos, la locura no será extrema y en las últimas horas confirmaron que River estaría dispuesto a pagar, como mucho, US$5.000.000. (hasta ayer eran solo 4 millones), una cifra muy lejana a la que pide el cuadro mendocino. Claro, porque Daniel Vila, presidente de la Lepra, tasó al colombiano en ¡US$12.000.000!

sebastian villa campeon copa argentina (1) River podría incorporar a Sebastián Villa en este mercado de pases. Alf Ponce Mercado / MDZ En cuanto al contrato, no habría ningún problema en las negociaciones debido a que Rodrigo Ripe, representante del jugador y amigo personal del Muñeco, tiene una buena relación con la dirigencia de River. En caso de achicarse la brecha económica —un escenario que hoy asoma lejano por las cifras que se manejan—, el fútbol argentino podría ser testigo de una de las transferencias más resonantes y polémicas de los últimos años.

La respuesta de Sebastián Villa al comentario de la esposa de Gallardo Mientras las charlas entre ambas partes continuan, este lunes por la mañana se hizo viral en las redes sociales el comentario de Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, a una publicación que subió el colombiano junto a su mujer, Caroline Ospina, anunciando que serán padres de una hija. "Morí de amor, qué felicidad, @carolineospina_3. Te dije que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo y todo llega cuando tiene que llegar. Felicitaciones, una linda bendición ya en camino", comentó la mujer del entrenador de River.