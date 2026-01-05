¡Sorpresivo! El comentario de la esposa de Gallardo en un posteo de Sebastián Villa mientras negocia con River

Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo, comentó una publicación del extremo colombiano mientras se mantienen las negociaciones con el Millonario.

La novela entre Sebastián Villa y River es más que real y todo se debe al pedido de Marcelo Gallardo de contar con el extremo colombiano para reforzar el plantel de cara a un 2026 atípico para el Millonario (jugará la Copa Sudamericana).

El deseo del Muñeco de contar con la gran figura de Independiente Rivadavia de Mendoza es tan grande que la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo dejará de lado las polémicas que tuvo el colombiano (tuvo una condena de dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género) y estaría dispuesta a hacer un esfuerzo por ese gran anhelo del DT.

La novela entre Sebastián Villa y River De todos modos, la locura no será extrema y en las últimas horas confirmaron que River estaría dispuesto a pagar, como mucho, US$4.000.000, una cifra muy lejana a la que pide el cuadro mendocino. Claro, porque Daniel Vila, presidente de los mendocinos, tasó al colombiano en ¡US$12.000.000!

Sebastián Villa vs Platense.JPG Sebastián Villa, la gran novela del mercado de pases en el fútbol argentino. FotoBaires En cuanto al contrato, no habría ningún problema en las negociaciones debido a que Rodrigo Ripe, representante del jugador y amigo personal del Muñeco, tiene una buena relación con la dirigencia de River. En caso de achicarse la brecha económica —un escenario que hoy asoma lejano por las cifras que se manejan—, el fútbol argentino podría ser testigo de una de las transferencias más resonantes y polémicas de los últimos años.

El comentario de la esposa de Gallardo en un posteo de Sebastián Villa mientras negocia con River Mientras las negociaciones entre Sebastián Villa y el Millonario recién están comenzando, en las últimas horas el extremo colombiano anunció, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, que será padre de una niña por primera vez junto a su mujer, Caroline Ospina. Ante esta noticia, los comentarios en la publicación explotaron y uno de los que más llamó la atención, por las negociaciones que mantiene con el elenco de Núñez, fue el de Geraldine La Rosa, esposa de Marcelo Gallardo.