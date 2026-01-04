¡Festeja Gallardo! River llegó a un acuerdo por su tercer refuerzo: ganó 3 Copas Libertadores

River cerró la contratación de un importante futbolista multicampeón de América, en un puesto que era prioridad para Marcelo Gallardo. De quién se trata.

River metió otro golpe en el mercado y cumplió con uno de los tantos pedidos de Marcelo Gallardo para afrontar el 2026. Tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el DT del Millonario posó sus ojos en reforzar el lateral izquierdo y, en las últimas horas, la dirigencia le cumplió el deseo.

La búsqueda en ese sector clave se volvió urgente luego de la salida de Milton Casco. En ese contexto, el cuerpo técnico analizó varias alternativas: Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabei, pero las charlas no avanzaron por ninguno de ellos por las altas pretensiones que exigían sus respectivos clubes. No obstante, en la danza de nombres también apareció una opción por el que el Muñeco dio el ok para negociar.

Acuerdo total: River cerró a su tercer refuerzo Se trata de Matías Viña, el uruguayo de 28 que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. también la ganó otras dos veces con Palmeiras). Y lo cierto es que, tras varios días de negociaciones, el Millonario alcanzó un acuerdo con el club brasileño y el defensor se transformará en la tercera incorporación de este mercado de pases.

Matías Viña Flamengo El uruguayo viene de ser campeón con Flamengo de la Copa Libertadores 2025, pero antes ganó otras dos con Palmeiras. Instagram La operación se cerró mediante un préstamo por un año con un cargo de 500 mil dólares. Además, el contrato incluye una opción de compra por el 50% del pase, que se convertirá en obligatoria que se haría efectiva si el zurdo juega una determinada cantidad de partidos.