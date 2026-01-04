Video: Gabriel Heinze se calentó con un rival y tuvo que ser frenado por Arteta tras el 3-2 del Arsenal

Gabriel Heinze quedó envuelto en un picante cruce con el banco rival tras la gran remontada del Arsenal ante Bournemouth por la Premier League.

El Arsenal remontó un partidazo y le ganó 3-2 al Bournemouth para seguir firme en lo más alto de la Premier League. Sin embargo, una vez consumada la victoria, Gabriel Heinze fue noticia en Inglaterra al protagonizar una escena cargada de tensión.

Tras el pitazo final y en medio de los festejos de los Gunners, el Gringo, asistente de Mikel Arteta, quedó envuelto en una discusión con un integrante del cuerpo técnico rival. El intercambio fue subiendo de tono y encendió las alarmas a un costado del campo de juego.

El picante cruce de Gabriel Heinze con un asistente del Bournemouth La reacción no sorprendió a nadie que conozca el particular carácter de Heinze. Sanguíneo como pocos, el exdefensor argentino trasladó su intensidad de la cancha al banco y el DT español, junto a otros colaboradores, actuó rápido para frenarlo y evitar que la situación escalara a mayores.

Gabriel Heinze se enojó con un asistente del Bournemouth y debió ser frenado por Mikel Arteta tras el triunfazo del Arsenal. Gabriel Heinze se enojó con un asistente del Bournemouth y debió ser frenado por Mikel Arteta tras el triunfazo del Arsenal. Video: ESPN El episodio generó opiniones divididas entre los hinchas. Algunos valoraron su compromiso y su forma de vivir cada partido con una intensidad total, incluso desde su rol de asistente técnico. Otros, en cambio, entendieron que el enojo estuvo de más y que pudo haberle traído un dolor de cabeza innecesario al equipo.