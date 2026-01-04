Video: cómo se divide una etapa en el Rally Dakar y todo lo que hay que saber

El Rally Dakar es una competencia de rally raid única en el mundo, tanto por su duración como por la complejidad de sus recorridos . A diferencia de otras disciplinas del automovilismo , no se trata de una carrera continua de principio a fin, sino de una sucesión de secciones con objetivos bien definidos.

Cada día de competencia presenta al menos una etapa, que puede extenderse por cientos de kilómetros y combinar pistas rápidas, arena, zonas montañosas o tramos fuera de ruta. En ese recorrido total, no todo se corre contra el reloj.

Para entender cómo se define una clasificación y por qué un piloto puede ganar una etapa sin haber sido el más rápido durante toda la jornada, es clave conocer cómo se dividen las etapas del Dakar .

Los Tramos de Enlace —también conocidos como liaisons— son recorridos de conexión entre distintos puntos del día: desde el vivac hasta la salida de la especial, o desde la meta cronometrada hasta el siguiente campamento.

Estos sectores no están cronometrados para la clasificación general, pero son obligatorios y deben cumplirse dentro de un tiempo máximo. Se transitan por carreteras abiertas o pistas controladas y los competidores deben respetar estrictamente las normas de tránsito y los límites de velocidad, ya que un exceso puede derivar en sanciones deportivas.

Las etapas del Rally Dakar se dividen en secciones distintas: Enlace y la Especial.

Qué es un Tramo Especial y por qué define la carrera

El Tramo Especial (SS) es el corazón competitivo de cada etapa. Allí se activa el cronómetro y se mide el tiempo real de cada participante. Es en esta sección donde se establecen los ganadores del día y se construye la clasificación general del Dakar.

Las especiales pueden desarrollarse en terrenos muy variados —desierto, dunas, piedras o montaña— y exigen navegación precisa mediante el roadbook entregado por la organización al inicio de cada jornada. El recorrido permanece secreto hasta ese momento, lo que refuerza la importancia de la orientación y la estrategia.

Rally Dakar: cómo se divide una etapa

Zonas neutralizadas y secciones internas

En algunas etapas, un Tramo Especial puede dividirse en varias secciones cronometradas, separadas por zonas neutralizadas o enlaces internos. Estas áreas funcionan como traslados obligatorios sin asistencia, generalmente utilizados cuando hay cambios significativos de terreno o razones logísticas.

Durante estas zonas no corre el reloj, pero los competidores deben mantener el ritmo, conservar el vehículo y llegar en tiempo al siguiente punto cronometrado. La falta de asistencia externa refuerza el carácter de autosuficiencia del rally.

Cómo se toma el tiempo y se arma la clasificación

La clasificación de cada etapa se determina exclusivamente por la suma del tiempo realizado en el Tramo Especial, al que luego se pueden añadir penalizaciones deportivas. Estas pueden aplicarse por exceso de velocidad en los enlaces, errores de navegación o por no pasar por uno o varios way points.

El orden de salida del día siguiente se establece en función de los tiempos de la especial previa. En motos, abrir pista suele representar una desventaja, ya que el piloto debe navegar sin referencias visibles. En autos y camiones, la estrategia también juega un rol clave.

dakar motos Navegación, estrategia y resistencia: cómo se estructuran las etapas del rally más exigente del mundo. X @dakar

En pruebas especiales como la etapa maratón, la “48h Chrono” o la nueva “Bivouac Refugio”, se mantienen las mismas divisiones entre enlace y especial, pero sin asistencia externa, lo que convierte a cada sección en un desafío aún mayor.

Comprender esta estructura permite seguir el Dakar con otra mirada: no todo es velocidad, y muchas veces el resultado final se define tanto en la navegación y la gestión como en el cronómetro.