Dakar 2026: De Mévius ganó la etapa y relegó a Al-Attiyah y Sainz

Guillaume de Mévius se quedó con el triunfo con 40 segundos de ventaja sobre Al Attiyah en una jornada condicionada por decisiones tácticas.

El belga Guillaume de Mévius fue el ganador de la Etapa 1 de la categoría Ultimate tras completar el recorrido con una diferencia de 40 segundos sobre Nasser Al-Attiyah, en una segunda jornada del Rally Dakar 2026 con múltiples alternativas y cambios en la clasificación. El podio parcial se completó con Martin Prokop, quien finalizó a 1 minuto y 27 segundos del líder.

dakar autos El belga Guillaume de Mevius fue el ganador de la etapa 1 del Rally Dakar en autos. ww.dakar.com Por detrás se ubicaron Mattias Ekström, que llegó a 1 minuto y 28 segundos luego de haber encabezado gran parte del recorrido, Marek Goczal a 1 minuto y 38 segundos y Carlos Sainz, que cerró el día a 1 minuto y 54 segundos del vencedor.

Estrategias en el Dakar 2026 Un inconveniente con la baliza provocó que el belga desapareciera momentáneamente de la clasificación oficial, situación que se resolvió recién al final de la jornada, cuando volvió a figurar en lo más alto del clasificador.

Más allá de ese episodio, la etapa también estuvo marcada por decisiones estratégicas: los vehículos Ford habrían reducido el ritmo de forma deliberada para evitar abrir pista en la extensa Etapa 2, que contará con 400 kilómetros de especial, luego de haberse mostrado como los grandes dominadores del día.