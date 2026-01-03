Rally Dakar 2026: recorrido de la Etapa 1 y horario para seguirla en Argentina

Tras el prólogo, el Rally Dakar 2026 inicia su primera etapa cronometrada. A qué hora largan motos y autos.

El Rally Dakar 2026 disputa este domingo su primera etapa cronometrada con largada y llegada en Yanbu, Arabia Saudita.

Tras la realización del Prólogo, este domingo 4 de enero de 2026 se pone en marcha la Etapa 1 del Rally Dakar, correspondiente a la 48ª edición de la competencia más exigente del automovilismo mundial. A partir de esta jornada comenzará a definirse la clasificación general en todas las categorías.

Si bien en motos la actividad competitiva ya tuvo acción con el Prólogo, en autos y camiones los tiempos empezarán a contar oficialmente recién en esta primera etapa completa, que tendrá largada y llegada en Yanbu, sobre el oeste de Arabia Saudita.

dakar etapa 1 La Etapa 1 del Rally Dakar 2026 marca el inicio oficial de la clasificación general. La Etapa 1 será clave para marcar tendencias tempranas en la carrera, ya que combinará distintos tipos de terreno y exigirá máxima concentración desde los primeros kilómetros, en una edición que promete ser una de las más duras de los últimos años.

A qué hora es la Etapa 1 del Rally Dakar en Argentina Para el público argentino, la Etapa 1 del Rally Dakar 2026 podrá seguirse durante la madrugada del domingo. Según el cronograma oficial, las motos largarán a la 01:20 (hora de Argentina), mientras que los autos comenzarán a competir a las 04:16.

Estos horarios corresponden a la diferencia horaria con Arabia Saudita, donde la actividad iniciará a las 07:30 para motos y a las 10:16 para autos, horario local. En Sudamérica, la franja nocturna vuelve a ser protagonista para los fanáticos del Dakar.