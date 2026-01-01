Rally Dakar 2026: por dónde ver la carrera más dura del mundo desde Argentina

El Rally Dakar volverá a abrir el calendario deportivo internacional y será uno de los grandes atractivos del inicio de 2026. La competencia más exigente del automovilismo mundial celebrará su 48ª edición entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita, con pilotos de decenas de países y múltiples categorías en acción .

Como ocurre cada año, la prueba despierta una atención especial entre los fanáticos argentinos, que siguen de cerca cada etapa desde la madrugada. En esta oportunidad, el Dakar contará con una cobertura televisiva ampliada y con una novedad para el público local.

Por primera vez, el Rally Dakar tendrá transmisión por una señal abierta privada en la Argentina. América TV se suma a la cobertura del evento y permitirá seguir lo mejor de cada jornada.

Del 1 al 17 de enero, América TV emitirá un programa diario del Dakar a las 23.30, con los momentos más destacados de cada etapa. La cobertura estará conducida por Diego Durruty, con la participación de Daryl Ramadier y Beto Rodríguez, en un formato pensado para el público masivo.

La transmisión realizada desde Argentina tendrá además réplica directa en otros países de la región, consolidando una propuesta con identidad latinoamericana. El programa podrá verse por Mega en Chile, América TV Paraguay y Ecuavisa en Ecuador.

RALLY DAKAR 2026 Del 1 al 17 de Enero, @AmericaTV emitirá un Resumen Diario del Rally Dakar 2026. Con la conducción de @diegodurruty @DarylRamadier y @betorodriguezok , desde Arabia Saudi . pic.twitter.com/G6jeqluD2V

En el plano local, el Dakar 2026 también tendrá presencia en señales abiertas provinciales. Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan emitirán contenidos vinculados a la competencia, ampliando el alcance territorial de la carrera.

Cobertura diaria y repeticiones

El Rally Dakar 2026 también podrá verse por ESPN Argentina. Desde este sábado y hasta el 17 de enero, la señal deportiva emitirá un resumen diario a las 20.00, con repetición a las 0.00.

La cobertura de ESPN también estará disponible por streaming a través de Disney+ Premium. Tanto América TV como ESPN podrán sintonizarse online mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, ofreciendo múltiples alternativas para seguir la competencia.

La actividad de cada jornada comenzará en la madrugada de la Argentina, con horarios variables según el cronograma de etapas.

rally dakar El Rally Dakar se prepara para una nueva edición en Arabia Saudita. X @dakar

El recorrido del Dakar 2026 y la presencia argentina

Todos los vehículos —motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock— partirán desde Yanbu y recorrerán cerca de 8.000 kilómetros a lo largo de 13 etapas, para regresar al mismo punto con el Mar Rojo como escenario final.

El itinerario incluye etapas maratón, una jornada de descanso en Riyadh y recorridos por Alula, Hail, Wadi Ad Awasir, Bisha y Al Henakiyah, en un trazado que combina dunas, piedra y navegación extrema.

Entre las 96 naciones representadas habrá una importante delegación argentina, con cerca de una veintena de inscriptos. Se destacan los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, y la presencia de Luciano Benavides en motos, ya recuperado de lesiones en la rodilla y el hombro.

La principal ausencia será la de Juan Cruz Yacopini en la categoría Autos. El piloto mendocino sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal y continúa internado con pronóstico reservado.