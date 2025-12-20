El equipo de Juan Cruz Yacopini descartó su participación en el Dakar y pidió por su recuperación

La provincia de Mendoza y el mundo del automovilismo siguen en vilo a la espera de la evolución del joven corredor de rally Juan Cruz Yacopini cuyo estado sigue siendo crítico . Esto, luego de un grave accidente sufrido el viernes en el dique El Carrizal.

El joven había sido seleccionado recientemente por el equipo Toyota Gazoo Racing South Africa como uno de los pilotos oficiales para participar del mundialmente reconocido Rally Dakar 2026, pero la lesión primero puso en pausa su participación y ahora el equipo confirmó la baja, independientemente de que lo único importante sigue siendo el estado de salud.

En un comunicado en su web oficial, el equipo señaló que recibió la "desafortunada noticia" con respecto al piloto, y señalaron que fue a través de informes que daban cuenta de que estuvo involucrado "en un grave accidente mientras pasaba tiempo con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina".

"Aunque los detalles son limitados y se basan en la información pública, la situación es claramente compleja. En vista de estas circunstancias, Juan Cruz Yacopini no participará en el Rally Dakar 2026 ", confirmaron en el comunicado .

Sin embargo, señalaron que en este momento, "nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus allegados".

"En nombre de todo el equipo de TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica, les deseamos fuerza y coraje durante este período difícil. TGRSA continuará monitoreando la situación y brindará más comunicaciones si hay información apropiada y confirmada disponible", cerraron.

Cómo se encuentra Juan Cruz Yacopini

Según informó MDZ, el golpe que sufrió provocó que siga inflamada la médula espinal, por lo que el equipo médico aguarda el transcurso de al menos 48 horas para poder tener una evaluación más precisa sobre su estado real y su evolución. El impacto comprometió las vértebras cervicales C1 y C2. Se espera que la situación no le provoque un infarto, como el que tuvo cuando era trasladado al hospital, luego del desafortunado suceso.

Juan Cruz presenta líquido en uno de los pulmones y tiene asistencia para el funcionamiento de algunos órganos que, por ahora, no responden. La esperanza es que los órganos puedan volver a funcionar y la médula se desinflame para poder practicar algunas cirugías.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente y se encuentra internado. IG @juanxyacopini

De acuerdo a información a la que tuvo acceso MDZ, todos sus allegados están dolorosamente impactados y sus padres en un estado de shock. Igualmente, destacan que Juan Cruz es joven y fuerte y está luchando contra esta desgraciada adversidad. En ese contexto, se multiplican los pedidos de cadenas de oración para que pueda superar esta desafortunada e inesperada situación.

Yacopini tuvo un grave accidente dentro del espejo de agua del dique El Carrizal. Tras lo ocurrido, fue asistido y trasladado a un centro asistencial. El joven deportista, de 26 años, realizaba deportes náuticos en el dique.