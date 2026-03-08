Fórmula 1: la rivalidad histórica que marcó a la categoría mayor del automovilismo

Arrancó la Fórmula 1 y si algo nos deja claro, es que el campeonato no termina hasta la última bandera a cuadros. Seguidamente vemos definiciones para el infarto, con carreras que se definen en el último suspiro o esfuerzo.

Algo que lo afirma, es que la temporada 2025 fue protagonista de una exquisita definición que tuvo muchísimas cualidades de una digna lucha por el título mundial. Las emociones estuvieron reservadas hasta la última carrera en Abu Dabi, en la cual Verstappen y Norris pelearon cabeza a cabeza por el Mundial, para que finalmente fuera el británico quien se alzó con el título al terminar tercero en la carrera definitoria.

Pero estas tremendas definiciones no son cosa nueva en el deporte de motor. A lo largo de su historia, la F1 fue escenario de enfrentamientos legendarios: Senna y Prost, Schumacher y Hakkinen, Hamilton y Rosberg, entre otras. Algunas de estas emblemáticas rivalidades terminaron en el auge del heroísmo absoluto, mientras que otras no tuvieron un final feliz.

Así podríamos nombrar varios casos, pero hubo una ocasión que se reunieron los mejores componentes para darnos una enemistad deportiva tan efímera como llamativa. Eran ni más ni menos que la del austríaco Niki Lauda y el inglés James Hunt.

La película “Rush” (2013) retrata que la rivalidad entre Lauda y Hunt no fue solo ficción, fue realidad plena. Pues eran dos estilos contrarios con un talento grandioso. Lo cierto que a pesar ser tan distintos, sus dos maneras de pilotar y de ser manejarse fuera de las pistas, llegaron a protagonizar un torneo épico. Pero ¿quiénes eran James Hunt y Niki Lauda?

James Simon Wallis Hunt nació un 29 de agosto de 1947 en Belmont, Inglaterra. Pertenecía a una familia de clase media acomodada. era hijo de un exitoso corredor de valores bursátiles. Desde pequeño fue un niño rebelde, indisciplinado en sus estudios y bastante contestatario.

rush El cine reflejó la rivalidad en Rush. Netflix

Se decidió por arrancar a correr en categorías menores en Gran Bretaña, y así fue como se le dieron varios resultados hasta llegar rápidamente a la Fórmula 3. Pero también las controversias no tardaron en llegar. Pues el joven James chocaba mucho, ganándose así la fama de cometer maniobras arriesgadas que acababan en aparatosos accidentes. Tempranamente fue apodado por los medios como “Hunt the Shunt” (Hunt, el que choca). Lo que no sabían fue que el riesgo sería la clave de su esencia. Probablemente esto era lo mejor y lo peor que tenía el chico británico. No muchos eran los equipos que confiaban en él por su fama de indisciplinado y de poco “autocontrol” de su vida privada donde las mujeres y el alcohol le manchaban sus logros.

Si Hunt era el instinto y el caos, Lauda era el orden y la disciplina. El austríaco nació el 22 de febrero de 1949 en Viena, siendo hijo de una familia rica e influyente en lo industrial. Lejos de formarse como un hombre de negocios y de seguir la tradición familiar, Niki Lauda se decidió por ser piloto de carreras en 1968 contra la voluntad de su padre. Empezó así su carrera en la Fórmula Vee y luego en la Fórmula 3.

Al no tener el apoyo de su familia, un joven Lauda tuvo que endeudarse para poder correr. Si bien no le fue muy bien en algunos equipos menores cuando llegó a la Fórmula 1, Enzo Ferrari lo contrató para su equipo en 1974.

Dicha escudería resucitó gracias al hombre oriundo de Viena, quién se volvió un líder técnico y ayudó a desarrollar el auto, ganado el campeonato mundial en 1975, siendo dominante, frío y muy preciso.

1976: un año de infarto para la F1 y el auge de una rivalidad histórica

Niki Lauda iniciaría el año 1976 como el flamante campeón del año anterior. Pero esta vez, el torneo tendría un componente extra. Una rivalidad de personas que tomaron caminos distintos pero que se veían unidos en un mismo destino.

Parecía que Hunt no competiría para dicho año. Sucedía, que a pesar de los grandes resultados con el equipo de Hesketh Racing el año anterior, la escudería se había endeudado y no al contar con la financiación suficiente de cara a la próxima temporada, tuvieron que retirarse, dejando a James sin coche.

hunt

Fue ahí cuando aparece McLaren, que buscaba llenar la vacante que había dejado la ida del brasileño Emerson Fittipaldi. La escudería inglesa decide contratar a Hunt a pesar de desconfiar un tanto de su indisciplina, viéndolo como la persona ideal para competirle de igual a igual a Lauda. Sin lugar a dudas, el campeonato de 1976 parecía prometedor, dando a luz a una nueva rivalidad entre dos estilos chocantes y opuestos.

Comenzó entonces un torneo que a larga tendría de todo. Con 16 carreras para definir al campeón, y un Lauda con hambre de gloria, que empezó con excelentes resultados en las primeras carreras, ganando en Brasil y Sudáfrica.

Inclusive el campeonato se definía también en el escritorio, con polémicas en el GP de España y de Gran Bretaña, donde Hunt fue descalificado por irregularidades en su auto. Solo pudo volver a obtener los puntos de lo logrado en España tiempo después.

GP de Nurburgring y el accidente de Lauda

Con la enemistad deportiva en el pico máximo, llegaba el Gran Premio de Alemania en el circuito de Nurburgring Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde”. Un circuito peligroso sin muros ni escapes y con las ambulancias lejos.

Antes de largar, caía una lluvia que hacía más riesgoso el circuito. En esos términos, Lauda propone suspender la carrera por seguridad de todos los pilotos. Pese a las intenciones de Niki, muchos corredores pensaron que el austríaco buscaba sacar ventaja deportiva de esta movida al no correr, pues nadie iba a sumar puntos y eso claramente lo beneficiaba al ser puntero. Así se sometieron a votación y la amplia mayoría decidió que la carrera se hiciese.

Ya en la carrera, Niki Lauda empezó bastante retrasado, y tras una detención en boxes después del primer giro montó unos neumáticos lisos e impuso un fuerte ritmo en la segunda vuelta.

lauda accidente

Luego de una curva, la suspensión del Ferrari 312T2 se rompió, forzando a Lauda a pegarse contra la baranda. El auto volvió a la pista envuelto en un fuego ardiente y fue golpeado por Harald Erti y Brett Lunger quienes no alcanzaron a frenar. Durante eternos segundos, Niki estuvo ardido por el fuego e inhaló gases tóxicos, hasta la llegada salvadora del piloto Arturo Merzario quien logró desabrocharle el cinturón para sacar al austríaco de un peligro peor.

A la breve posteridad fue hospitalizado de urgencia. El parte médico le dio como resultado graves quemaduras en el rostro y la cabeza y daños en los pulmones, además de perder su oreja derecha. En el hospital, fue inducido rápidamente al coma como medida de precaución.

Por mientras tanto, con un Lauda peleando por su vida, se corrieron dos carreras más: el Gran Premio de Austria y el Gran Premio de Países Bajos, donde James Hunt logró recortar diferencias en la clasificación.

El heróico regreso de Niki Lauda y el desenlace del campeonato

Parecía que Lauda iba a retirarse (y con lógica razón) del campeonato de 1976 tras su fatal accidente. Pero un Niki empoderado decidió volver a las pistas cuarenta y tres días después del accidente, sin escuchar las recomendaciones médicas hasta recuperarse bien. Con el rostro siendo testigo de sus feroces quemaduras y con un casco adaptado, volvió a subirse a un Fórmula 1 en un escenario ideal para él: Monza, la tierra de Ferrari.

Contra todo pronóstico terminó cuarto en la carrera y sumó puntos clave para el campeonato. Se ganó la ovación de todo un publicó que veía ante sus ojos a un guerrero sin igual. Hasta el propio Hunt se le acercó previo a la carrera para preguntarle por su estado y mostrarle admiración.

Mientras Lauda luchaba por el honor tras su regreso y mantener “con el cuchillo entre los dientes” su ventaja, el británico de McLaren hacía de las suyas en la pista. Ganó en Canadá y Estados Unidos y llevó el Mundial a una impensada definición en la última carrera.

Niki Lauda llegaba líder con tres puntos por encima de Hunt al Gran Premio de Japón. La pista estaba empapada y de nuevo como en Alemania, una lluvia torrencial era el clima que acudía en la ciudad de Fuji.

Tras solo dos vueltas, el austríaco guerrero de Ferrari ingresó sorpresivamente a boxes y se bajó del auto retirándose de la carrera. Lejos de ser por miedo o cobardía, fue un acto de conciencia en Lauda. “Mi vida vale más que un campeonato”, dijo.

Por su parte, James Hunt siguió, cayó en el clasificador terminando tercero, lo que lo coronó campeón por un punto encima de Lauda.

¿Qué fue de Lauda y Hunt?

El campeonato de 1976 fue el punto más alto de la rivalidad entre el austríaco y el inglés, pero también fue un punto de quiebre en el que sus caminos comenzaron a separarse definitivamente.

Luego de 1976, Hunt no volvió a ser campeón del mundo. Siguió si, compitiendo hasta 1979, pero su estilo de vida con excesos y noches largas, fue apagando su rendimiento. Un título del mundo ya era más que suficiente para el británico. Tras su retiro, fue comentarista de la BBC siendo muy considerado en el medio. Falleció en 1993, con solo 45 años, dejando la imagen de un campeón diferente: talentoso, imperfecto, y por sobre todas las cosas, libre.

lauda 2

Niki Lauda por su lado, convirtió aquella derrota de 1976 en un motivo para vencer y seguir. Volvió a ser campeón en 1977 y 1984 en una recordada definición mano a mano que le gano a Alain Prost por medio punto. Luego de su retiro, se transformó en una de las más influyentes figuras del automovilismo moderno, siendo clave en la estructura de Mercedes en la era de Hamilton. Falleció en 2019, respetado como uno de los cerebros más brillantes que pisaron el automovilismo.

Lauda dijo en la película “Rush” que Hunt fue la persona que más envidió en el buen sentido, mientras que el británico en varias ocasiones declaró la profunda admiración que tenía por el austríaco.

Su rivalidad no fue solo una lucha de campeonato, sino un gran choque de filosofías: razón vs instinto, disciplina vs exceso y supervivencia vs riesgo. Seguramente por eso, casi 50 años después sigue siendo recordada como la rivalidad más humana y dramática en la Fórmula 1.