Rally Dakar 2026: fechas, recorrido, figuras y los argentinos que van por la gloria

El Rally Dakar 2026 marcará la sexta edición consecutiva de la competencia en Arabia Saudita y volverá a poner a prueba a los mejores pilotos y navegantes del planeta en uno de los desafíos más extremos del deporte motor. Desde su desembarco en Medio Oriente en 2020, la prueba consolidó un recorrido tan imponente como exigente.

Desiertos interminables, dunas gigantes y paisajes emblemáticos como el Empty Quarter, AlUla, Ha'il, Yeda y Neom forman parte del ADN reciente del Dakar . Para 2026, la organización redobla la apuesta con un trazado equilibrado, técnico y físicamente demoledor.

La nueva edición contará con una convocatoria masiva: más de 800 tripulantes (pilotos y navegantes) en 433 vehículos, distribuidos entre motos, autos, camiones, UTV, Dakar Classic y el innovador Dakar Future Mission 1000, enfocado en tecnologías alternativas.

La actividad comenzará oficialmente el sábado 3 de enero de 2026 con la etapa prólogo, tras los días previos de verificaciones técnicas y shakedown. La competencia se extenderá durante 14 jornadas y finalizará el sábado 17 de enero, con la tradicional ceremonia de premiación.

En el medio habrá un día de descanso estratégico en Riad, la capital saudí, clave para la recuperación física de pilotos y equipos antes de afrontar la parte final del recorrido.

recorrido dakar 2026 Todo listo para el Rally Dakar 2026. www.dakar.com

El recorrido del Dakar 2026

El campamento de salida estará ubicado en Yanbu, ciudad costera sobre el mar Rojo. Desde allí, el rally desplegará un extenso bucle de 8.000 kilómetros, de los cuales 5.000 serán cronometrados.

Habrá 13 etapas puntuables, con sectores de arena blanda, dunas, pistas rápidas y navegación pura. El trazado fue diseñado para generar desgaste constante, sin permitir largos respiros, pero con una distribución equilibrada del esfuerzo a lo largo de las dos semanas.

días dakar Calendario del Rally Dakar 2026. www.dakar.com

Las grandes novedades reglamentarias

El Dakar 2026 introducirá dos etapas Marathon-Refuge (Maratón Refugio), una por semana. En estas jornadas, los competidores solo podrán recibir asistencia entre ellos, sin apoyo de sus equipos, y deberán pasar la noche en refugios con lo mínimo indispensable.

Además, habrá cuatro etapas divididas entre motos y autos. Esta decisión apunta a mejorar la seguridad de los motociclistas y elevar la dificultad de navegación para los coches líderes, que no podrán seguir huellas previas.

Quiénes competirán: los grandes nombres del Dakar

La categoría Ultimate volverá a concentrar a los pesos pesados del off-road. Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Seth Quintero y el campeón vigente Yazeed Al-Rajhi animarán una batalla de alto voltaje con máquinas como el Ford Raptor T1+, el Dacia Sandrider y el Toyota Hilux.

En Stock, Land Rover debutará oficialmente con el Defender Dakar D7X-R, con una alineación de lujo encabezada por Stéphane Peterhansel, junto a Rokas Baciuška y Sara Price.

Stéphane Peterhansel, Rally Dakar 2026 Stéphane Peterhansel, Rally Dakar 2026

En motos, el campeón 2025 Daniel “Chucky” Sanders buscará defender el título con Red Bull KTM Factory Racing, acompañado por Luciano Benavides y el español Edgar Canet.

Yanbu, el corazón del Dakar 2026

Yanbu no es una ciudad más para el Dakar. Allí se disputaron etapas clave en ediciones anteriores, fue sede del Sea Camp en 2023 y albergó la llegada final en 2024. En 2026, será punto de partida y de llegada, cerrando el recorrido con el mar Rojo como telón de fondo.

La elección refuerza el concepto de gran bucle y facilita la logística de una carrera que sigue creciendo en magnitud y complejidad.

Los argentinos que dirán presente en el Dakar 2026

Argentina tiene hasta el momento 21 inscriptos, distribuidos en las distintas categorías:

Motos

Luciano Benavides (RallyGP), Leonardo Cola (Rally2) y Santiago Rostan (Rally2).

Ultimate

Juan Cruz Yacopini y Bruno Jacomy (navegando a Lucas del Río).

Challenger

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, Augusto Sanz con Puck Klaassen, David Zille con Sebastián Cesana, Fernando Acosta con Oscar Ral, Kevin Benavides junto a Lisandro Sisterna y Pablo Copetti.

Side by Side

Manuel Andújar con Andrés Frini, Jeremías González Ferioli con Gonzalo Rinaldi y Fernando Álvarez Castellano.

Categorías especiales

Gastón Mattarucco será navegante de Javier Vélez en Dakar Classic y Benjamín Pascual defiende el triunfo con la moto eléctrica en Mission 1000

Comienza la cuenta regresiva para el Rally Dakar 2026: un nuevo desafío extremo, un recorrido implacable y una legión de argentinos listos para escribir otra página de aventura en la carrera más dura del mundo.