El emotivo gesto del copiloto de Juan Cruz Yacopini a días del comienzo del Dakar

El mundo del rally sigue expectante por la salud de Juan Cruz Yacopini , el piloto mendocino que sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal el pasado 19 de diciembre mientras disfrutaba de sus vacaciones y que fue operado este martes en la Clínica de Cuyo .

A días del comienzo del Rally Dakar 2026 , que se realizará en Arabia Saudita desde este sábado 3 de enero, Dani Oliveras , copiloto de Yacopini, mostró a través de sus redes sociales un emotivo gesto con el que busca que Juan Cruz esté presente de alguna manera en la competencia y reciba el apoyo y las buenas energías de sus colegas.

"A toda mi familia del Dakar , para que podáis hacer que JuanX esté presente, de alguna forma, en este Dakar 2026. ¡Buena carrera a tod@s!", escribió en un posteo en sus redes, acompañando una imagen con los stikers que repartirá durante la competencia y que llevan la frase "Mucha fuerza JXC - Juan Cruz Yacopini".

Al mismo tiempo, el español habló por primera vez tras el accidente de Juan Cruz y, en declaraciones al Diari de Girona, mostró todo su dolor y sufrimiento por el grave estado de salud de su compañero. "Para mí es como un hermano. Que haya sufrido estas lesiones de gravedad a pocos días de viajar al Dakar, viniendo de una progresión tan buena, me da mucha tristeza " , manifestó Oliveras .

"Lo más importante es que Juan se recupere, todo lo demás ya se irá viendo. Aunque sea un golpe duro no poder ir a lo que hubiera sido mi duodécimo Dakar, aún es un golpe mayor que tu compañero se lesione de esta manera", remarcó.

Juan Cruz Yacopini y Dani Oliveras iban a correr el Dakar 2026 con el equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa, luego de una temporada 2025 que cerró nada menos que con un título mundial bajo su brazo. Habían sido confirmados por una de las estructuras de Rally Raid más grandes y exitosas de todos los tiempos. Lógicamente, esta participación no será posible para Yacopini, ni para su compañero que confirmó que no buscará otro asiento en la carrera.

Yacopini fue operado este martes

Juan Cruz Yacopini fue sometido a una delicada cirugía este martes en la Clínica de Cuyo. El joven de 26 años permanece internado desde hace 12 días, en estado crítico y con pronóstico reservado tras el grave accidente que sufrió. La intervención se concretó luego de que los médicos consideraran que su cuadro había alcanzado "los parámetros de estabilidad necesarios".

El piloto mendocino sufrió un grave accidente en El Carrizal, mientras disfrutaba sus vacaciones con amigos y se arrojó al agua de cabeza, golpeando contra un banco de arena. El impacto le provocó severas lesiones en la zona cervical, motivo por el cual fue trasladado de urgencia y quedó bajo cuidados intensivos.

Aunque no hubo un parte oficial detallado de la cirugía, desde el entorno del joven señalaron que "era fundamental esperar el momento adecuado" para avanzar con la intervención. Tras ser intervenido quirúrgicamente, se aguarda su evolución.

La operación estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna. Los profesionales siguieron de cerca la evolución de Juan Cruz Yacopini desde su ingreso, el viernes 19 de diciembre, cuando presentaba un cuadro de extrema gravedad.

Pese a la complejidad del procedimiento y a la duración de la cirugía, el resultado fue considerado positivo. "La operación salió bien, pero hay que esperar", indicaron desde el entorno del joven.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini sigue siendo crítico. Permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Está sedado mientras los médicos evalúan su evolución hora a hora y mantienen la cautela ante un cuadro que aún es delicado.