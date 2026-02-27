En plena recuperación, Juan Cruz Yacopini agradeció el apoyo de sus seres queridos con un emotivo posteo

Juan Cruz Yacopini compartió en redes un mensaje de agradecimiento tras recibir a familiares y amigos durante su internación.

Los papás de Juan Cruz, sus hermanas y su novia, incondicionales.

Mientras se enfoca en su recuperación, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini recibió la visita de familiares y personas cercanas que viajaron para acompañarlo. Además de la presencia incondicional de sus padres, hermanas y su novia, otros integrantes de su círculo íntimo como primos, tíos y amigos cercanos se acercaron para apoyarlo en esta dura etapa.

Entre quienes se acercaron también se destacan figuras del ambiente del deporte motor, como los hermanos Luciano y Kevin Benavides, quienes forman parte de su entorno y quisieron estar presentes.

El mensaje de Juan Cruz Yacopini: "Gracias" Tras estos encuentros, Yacopini utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje cargado de emoción y gratitud hacia quienes lo acompañan en su proceso de recuperación. “¡Gracias a los que pudieron venir! Gracias a los que piden, pidieron y seguirán pidiendo. Y gracias a los que van a venir, los espero. LOS QUIERO MUCHO”, escribió el piloto, en un posteo que rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo.

posteo yacopini El posteo de Juan Cruz Yacopini, rodeado de afectos en Buenos Aires. Instagram Cómo fue el accidente en El Carrizal El accidente que sufrió Yacopini ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el Dique El Carrizal, mientras navegaba en una lancha junto a otras personas. En un momento, decidió arrojarse al agua sin advertir que se trataba de una zona de escasa profundidad, lo que provocó un fuerte impacto contra el fondo y un traumatismo severo en la cabeza.

Tras el hecho, fue trasladado de urgencia hasta la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Durante el traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado mediante maniobras de RCP.