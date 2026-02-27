Créditos para jubilados Anses: qué bancos prestan, tasas actualizadas y cómo pedirlos online

Los jubilados , pensionados y titulares de asignaciones que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) pueden acceder a créditos personales con gestión digital y acreditación rápida. Las cuotas se descuentan directamente del haber mensual y los plazos pueden extenderse hasta 72 meses, según la entidad.

Las principales opciones están en bancos públicos como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cada uno con condiciones, tasas y montos diferentes.

Actualmente, estas entidades mantienen líneas activas para quienes perciben su haber allí.

Anses ofrece una accesible línea de créditos para jubilados y pensionados.

Como referencia, un préstamo de $1.000.000 a 24 meses implica una cuota estimada cercana a $84.025.

Banco Nación

Monto: hasta $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 45%

Relación cuota-ingreso de hasta 45%

Banco Ciudad

Monto: hasta $40.000.000

Plazo: hasta 72 meses

Tasa anual aproximada: 85%

Las tasas pueden variar según perfil y modalidad.

Requisitos para pedir un crédito si cobrás Anses

Para acceder, es necesario:

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina

Cobrar el haber en el banco que otorga el préstamo

Tener CUIL activo y cuenta habilitada

No superar el límite de afectación del ingreso (entre 35% y 45% según banco)

Contar con historial crediticio favorable

El trámite se realiza de manera 100% online desde el home banking o la app oficial de cada entidad.

En el caso del Banco Provincia, la acreditación puede concretarse en hasta 48 horas una vez aprobado el préstamo.

Antes de confirmar: qué conviene mirar

Aunque se trata de líneas con descuento automático y acceso digital, los especialistas recomiendan simular la cuota antes de aceptar. El plazo elegido y la tasa nominal anual impactan directamente en el costo final.

Analizar la relación cuota-ingreso y evitar comprometer más del porcentaje permitido puede ser clave para no generar sobreendeudamiento, especialmente cuando el descuento se realiza de forma directa sobre el haber mensual.