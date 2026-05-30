Mendoza tendrá un sábado agradable y sin lluvias: qué dice el pronóstico

Mendoza inicia el último sábado de mayo con un pronóstico de tiempo agradable y temperaturas templadas.

Mendoza comienza el último sábado de mayo con condiciones meteorológicas agradables y temperaturas más templadas que las registradas en jornadas anteriores. El pronóstico anticipa un día estable, ideal para actividades al aire libre y paseos durante el fin de semana.

Para este sábado 30 de mayo se espera una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima que alcanzará los 18° y una mínima de 5° durante las primeras horas de la mañana. Además, no hay probabilidades de precipitaciones en el Gran Mendoza según el pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l (SMN).

Los vientos serán leves y cambiarán de dirección a lo largo del día. Durante la mañana soplarán desde el sur, mientras que por la tarde rotarán hacia el este con velocidades moderadas.

pronóstico, mendoza El pronóstico anticipa una jornada otoñal agradable para este sábado en Mendoza. ARCHIVO MDZ

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza El domingo continuará con condiciones similares y una leve suba de temperatura. Según el pronóstico extendido, la máxima volverá a ubicarse cerca de los 18°, aunque la mínima ascenderá hasta los 6°.