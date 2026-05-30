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Mendoza tendrá un sábado agradable y sin lluvias: qué dice el pronóstico

Mendoza inicia el último sábado de mayo con un pronóstico de tiempo agradable y temperaturas templadas.

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Mendoza tendrá un sábado parcialmente nublado y con una máxima que llegará a los 18°.
Mendoza tendrá un sábado parcialmente nublado y con una máxima que llegará a los 18°. Milagros Lostes - MDZ

Mendoza comienza el último sábado de mayo con condiciones meteorológicas agradables y temperaturas más templadas que las registradas en jornadas anteriores. El pronóstico anticipa un día estable, ideal para actividades al aire libre y paseos durante el fin de semana.

Para este sábado 30 de mayo se espera una jornada parcialmente nublada, con una temperatura máxima que alcanzará los 18° y una mínima de 5° durante las primeras horas de la mañana. Además, no hay probabilidades de precipitaciones en el Gran Mendoza según el pronóstico del Servicio Meteorológico Naciona l (SMN).

Los vientos serán leves y cambiarán de dirección a lo largo del día. Durante la mañana soplarán desde el sur, mientras que por la tarde rotarán hacia el este con velocidades moderadas.

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El pron&oacute;stico anticipa una jornada oto&ntilde;al agradable para este s&aacute;bado en Mendoza.

El pronóstico anticipa una jornada otoñal agradable para este sábado en Mendoza.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El domingo continuará con condiciones similares y una leve suba de temperatura. Según el pronóstico extendido, la máxima volverá a ubicarse cerca de los 18°, aunque la mínima ascenderá hasta los 6°.

En tanto, el inicio de la próxima semana mantendrá el ambiente otoñal estable, con jornadas parcialmente nubladas y máximas cercanas a los 18° en gran parte de la provincia.

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