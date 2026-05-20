Créditos para jubilados: cómo pedir hasta $50 millones

Para muchos jubilados y pensionados, acceder a créditos puede ser una herramienta para ordenar gastos, encarar arreglos pendientes o cubrir necesidades de mayor monto. En ese escenario, el Banco Nación mantiene activa una línea de préstamos personales destinada a quienes perciben sus haberes previsionales en la entidad.

La propuesta se canaliza a través del programa Nación Previsional BNA y permite solicitar créditos en pesos, de libre destino, con un mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000. Sin embargo, ese tope no implica que todos los solicitantes puedan acceder al monto más alto: la cuota mensual no debe superar el 35% de los ingresos netos.

La línea está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes en el Banco Nación . La entidad aclara que no están incluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, aunque esos pagos sean liquidados por Anses. Es decir, se trata de un crédito bancario para titulares previsionales que cumplen determinadas condiciones dentro del BNA.

El dinero puede utilizarse para cualquier finalidad. No exige justificar el destino de los fondos, por lo que puede servir para refacciones, compra de bienes, cancelación de compromisos o gastos personales. El plazo puede llegar hasta 72 meses y, según la modalidad elegida, el cobro de la cuota se realiza por débito en cuenta o mediante el sistema e@descuentos, que descuenta el importe directamente del recibo previsional con un código autorizado por Anses.

Cuánto se puede pedir y qué tasas aplica

El monto final depende de la capacidad de pago de cada persona. El Banco Nación establece que la afectación de ingresos puede llegar hasta el 35% de los haberes netos mensuales. Como referencia, un jubilado que cobra $300.000 no debería asumir una cuota superior a $105.000, aunque el importe aprobado también dependerá del plazo elegido, el sistema de amortización y la evaluación crediticia.

En cuanto al costo financiero, la información oficial indica una TNA fija del 56%, una TEA del 72,92%, un CFT expresado en TNA del 67,77% y un CFT efectivo anual del 93,32%. Ese cálculo corresponde a un ejemplo de préstamo de $2.000.000 a 72 meses mediante débito en cuenta e incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El crédito se otorga a sola firma y se instrumenta con pagaré.

Cómo hacer el trámite desde BNA+

La gestión puede realizarse de manera digital desde la aplicación BNA+. El usuario debe ingresar en la sección “Tu Banco”, elegir “Préstamos”, presionar el símbolo “+”, seleccionar la opción disponible, cargar el importe, el destino y la cantidad de cuotas. Luego sólo resta validar los datos y confirmar la operación. Según el banco, el sistema permite acceder a una preaprobación sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Antes de avanzar, conviene revisar el simulador, comparar el valor de la cuota con los ingresos mensuales y verificar que la deuda no comprometa gastos esenciales. También es importante operar solo desde canales oficiales: el propio Banco Nación advierte que nunca solicita claves ni datos personales por teléfono, WhatsApp, redes sociales o correo electrónico.