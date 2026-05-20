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Créditos para jubilados: cómo pedir hasta $50 millones

El Banco Nación mantiene activa una línea de créditos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad.

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Los créditos para jubilados y pensionados pueden gestionarse desde la app BNA+.

Los créditos para jubilados y pensionados pueden gestionarse desde la app BNA+.

Julieta Caballero

Para muchos jubilados y pensionados, acceder a créditos puede ser una herramienta para ordenar gastos, encarar arreglos pendientes o cubrir necesidades de mayor monto. En ese escenario, el Banco Nación mantiene activa una línea de préstamos personales destinada a quienes perciben sus haberes previsionales en la entidad.

La propuesta se canaliza a través del programa Nación Previsional BNA y permite solicitar créditos en pesos, de libre destino, con un mínimo de $100.000 y un máximo de $50.000.000. Sin embargo, ese tope no implica que todos los solicitantes puedan acceder al monto más alto: la cuota mensual no debe superar el 35% de los ingresos netos.

Quiénes pueden acceder al préstamo

La línea está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes en el Banco Nación. La entidad aclara que no están incluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, aunque esos pagos sean liquidados por Anses. Es decir, se trata de un crédito bancario para titulares previsionales que cumplen determinadas condiciones dentro del BNA.

Créditos Anses Jubilados - Portada
Los cr&eacute;ditos Anses permiten a los jubilados acceder a tel&eacute;fonos adaptados a sus necesidades.

Los créditos Anses permiten a los jubilados acceder a teléfonos adaptados a sus necesidades.

El dinero puede utilizarse para cualquier finalidad. No exige justificar el destino de los fondos, por lo que puede servir para refacciones, compra de bienes, cancelación de compromisos o gastos personales. El plazo puede llegar hasta 72 meses y, según la modalidad elegida, el cobro de la cuota se realiza por débito en cuenta o mediante el sistema e@descuentos, que descuenta el importe directamente del recibo previsional con un código autorizado por Anses.

Cuánto se puede pedir y qué tasas aplica

El monto final depende de la capacidad de pago de cada persona. El Banco Nación establece que la afectación de ingresos puede llegar hasta el 35% de los haberes netos mensuales. Como referencia, un jubilado que cobra $300.000 no debería asumir una cuota superior a $105.000, aunque el importe aprobado también dependerá del plazo elegido, el sistema de amortización y la evaluación crediticia.

En cuanto al costo financiero, la información oficial indica una TNA fija del 56%, una TEA del 72,92%, un CFT expresado en TNA del 67,77% y un CFT efectivo anual del 93,32%. Ese cálculo corresponde a un ejemplo de préstamo de $2.000.000 a 72 meses mediante débito en cuenta e incluye capital, intereses e IVA sobre intereses. El crédito se otorga a sola firma y se instrumenta con pagaré.

Cómo hacer el trámite desde BNA+

La gestión puede realizarse de manera digital desde la aplicación BNA+. El usuario debe ingresar en la sección “Tu Banco”, elegir “Préstamos”, presionar el símbolo “+”, seleccionar la opción disponible, cargar el importe, el destino y la cantidad de cuotas. Luego sólo resta validar los datos y confirmar la operación. Según el banco, el sistema permite acceder a una preaprobación sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Antes de avanzar, conviene revisar el simulador, comparar el valor de la cuota con los ingresos mensuales y verificar que la deuda no comprometa gastos esenciales. También es importante operar solo desde canales oficiales: el propio Banco Nación advierte que nunca solicita claves ni datos personales por teléfono, WhatsApp, redes sociales o correo electrónico.

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