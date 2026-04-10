Banco Nación: cómo sacar créditos para comprar autos en abril de 2026

En un contexto donde el acceso a un vehículo se vuelve cada vez más difícil por los altos precios, el Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos para la compra de autos 0 km y usados, con condiciones que buscan facilitar el financiamiento.

La propuesta, conocida como “+Autos”, permite acceder a préstamos personales para adquirir vehículos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad, incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto nacionales como importados.

Uno de los puntos más destacados de esta línea es el amplio rango de financiamiento:

Esto permite que los solicitantes puedan cubrir la totalidad del costo del auto, sin necesidad de contar con un ahorro previo significativo.

El préstamo se otorga en pesos y bajo el sistema francés, con cuotas mensuales fijas. Entre las principales condiciones se destacan:

El Banco Nación y los créditos para comprar autos.

Plazo de devolución: hasta 72 meses

hasta 72 meses Tipo de crédito: personal, sin prenda (a sola firma)

personal, sin prenda (a sola firma) Trámite: 100% digital desde concesionarias adheridas

Además, el banco permite iniciar el proceso con el DNI y ofrece la apertura automática de una cuenta para quienes no sean clientes.

La tasa nominal anual (TNA) ronda el 38%, aunque puede ser menor para quienes ya operan con productos del banco.

Esta reducción en las tasas forma parte de una estrategia para incentivar el consumo y dinamizar el mercado automotor.

Requisitos para acceder

El crédito está dirigido a personas mayores de 18 años que cumplan con las condiciones crediticias del banco. Entre los requisitos principales se encuentran:

Presentar DNI

Demostrar ingresos acordes al monto solicitado

Superar el análisis crediticio

También pueden acceder jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la entidad.

El proceso es simple y completamente digital: elegir un vehículo en una concesionaria adherida; presentar el DNI; cargar los datos personales y del auto y esperar la aprobación, que puede ser inmediata

Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente para concretar la compra.