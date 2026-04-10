Banco Nación: cómo sacar créditos para comprar autos en abril de 2026
El Banco Nación confirmó que sigue vigente el pedido de un crédito para comprar autos. Requisitos y montos.
En un contexto donde el acceso a un vehículo se vuelve cada vez más difícil por los altos precios, el Banco Nación mantiene vigente su línea de créditos para la compra de autos 0 km y usados, con condiciones que buscan facilitar el financiamiento.
La propuesta, conocida como “+Autos”, permite acceder a préstamos personales para adquirir vehículos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad, incluyendo automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto nacionales como importados.
Cuánto dinero se puede pedir al Banco Nación
Uno de los puntos más destacados de esta línea es el amplio rango de financiamiento:
- Monto mínimo: $1.000.000
- Monto máximo: hasta $100.000.000
- Financiación: hasta el 100% del valor del vehículo (incluye IVA)
Esto permite que los solicitantes puedan cubrir la totalidad del costo del auto, sin necesidad de contar con un ahorro previo significativo.
El préstamo se otorga en pesos y bajo el sistema francés, con cuotas mensuales fijas. Entre las principales condiciones se destacan:
- Plazo de devolución: hasta 72 meses
- Tipo de crédito: personal, sin prenda (a sola firma)
- Trámite: 100% digital desde concesionarias adheridas
Además, el banco permite iniciar el proceso con el DNI y ofrece la apertura automática de una cuenta para quienes no sean clientes.
La tasa nominal anual (TNA) ronda el 38%, aunque puede ser menor para quienes ya operan con productos del banco.
Esta reducción en las tasas forma parte de una estrategia para incentivar el consumo y dinamizar el mercado automotor.
Requisitos para acceder
El crédito está dirigido a personas mayores de 18 años que cumplan con las condiciones crediticias del banco. Entre los requisitos principales se encuentran:
- Presentar DNI
- Demostrar ingresos acordes al monto solicitado
- Superar el análisis crediticio
También pueden acceder jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la entidad.
El proceso es simple y completamente digital: elegir un vehículo en una concesionaria adherida; presentar el DNI; cargar los datos personales y del auto y esperar la aprobación, que puede ser inmediata
Una vez aprobado, el dinero se acredita directamente para concretar la compra.