Qué tienen que hacer las personas con CUD para no perder cobertura y beneficios

Para no perder los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), es fundamental realizar el trámite de renovación antes de su vencimiento.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental para acceder a distintos derechos, prestaciones y servicios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Por eso, uno de los puntos más importantes para los beneficiarios es mantener el certificado vigente y realizar la renovación correspondiente para no perder los beneficios.

Entre los principales derechos que garantiza el CUD se encuentran la cobertura del 100 por ciento en prestaciones de rehabilitación, medicamentos, tratamientos, equipamiento y asistencia integral. Además, permite acceder a transporte público gratuito, asignaciones familiares, exenciones de peajes e impuestos y otros beneficios vinculados a salud y movilidad.

Cómo evitar perder los beneficios del CUD Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es la fecha de vencimiento del certificado. Cuando el CUD vence, es necesario iniciar el trámite de renovación presentando documentación médica actualizada y realizando una evaluación presencial ante una Junta Evaluadora.

El proceso incluye la solicitud de un turno, la presentación de estudios y certificados médicos y una entrevista presencial. Una vez aprobada la renovación, el documento físico se entrega en la junta correspondiente y también aparece disponible en formato digital dentro de la app Mi Argentina.

Algo importante es que existe una prórroga automática para algunos certificados. Todos los CUD, tanto en formato papel como digital, que tenían vencimiento o fecha de actualización entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron prorrogados automáticamente hasta la misma fecha de 2026.