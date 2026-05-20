Mayoristas con descuentos de hasta 40%: cómo ahorrar en mayo

Mayo encontró a muchos consumidores con la calculadora en la mano y una estrategia cada vez más repetida: comprar más cantidad, comparar promociones y aprovechar los días de descuento. En ese escenario, los supermercados mayoristas volvieron a ganar protagonismo con beneficios bancarios, reintegros y cuotas sin interés.

La oportunidad no se limita a una cadena ni a una sola forma de pago. Durante este mes, comercios como Diarco, Makro, Nini, Yaguar, Carrefour Maxi, Maxiconsumo y Punto Mayorista concentran distintas promociones que combinan rebajas directas, pagos con QR, beneficios por banco y financiación. A eso se suma la Black Week Nacional Mayorista , organizada por CADAM, que se desarrolla del 18 al 24 de mayo con descuentos de hasta el 40% en unos 200 locales físicos y online.

Uno de los puntos centrales está en revisar el calendario antes de llenar el changuito. Banco Nación mantiene un 30% de ahorro los miércoles en supermercados y mayoristas adheridos, con MODO BNA+ y tope semanal de $12.000. Banco Provincia, por su parte, ofrece beneficios con Cuenta DNI en supermercados como Carrefour y Nini, con descuentos que dependen del día y la cadena.

También aparecen promociones más específicas. Banco Hipotecario informa un 25% de reintegro los martes en Diarco y Makro, con tope general de $10.000 y hasta $30.000 para clientes Búho One, Búho Sueldo, Búho Jubilado y Búho Emprendedor. En Makro, además, se publican beneficios con Banco Comafi y MODO, mientras que Nini confirma una promoción de MODO los jueves con tope de $20.000 por banco y por mes, vigente hasta el 30 de junio.

Billeteras virtuales y cuotas sin interés

Las billeteras también ocupan un lugar importante en la búsqueda de ahorro. Diarco informa promociones de mayo con distintos medios de pago, entre ellos Mercado Pago, MODO, Naranja X, Personal Pay y tarjetas bancarias. En algunos casos, los beneficios funcionan como descuento directo; en otros, como financiación en cuotas sin interés o reintegros posteriores.

En las compras grandes, la diferencia puede estar en elegir bien el medio de pago. Naranja X aparece con planes de cuotas sin interés en Diarco, mientras que Galicia ofrece financiación de jueves a domingos en esa cadena. La clave, sin embargo, es revisar siempre las bases de cada comercio: algunas promociones no son acumulables, otras tienen compra mínima, topes mensuales o aplican sólo sobre productos seleccionados.

Black Mayorista: descuentos de hasta 40%

La novedad más fuerte de la semana es el Black Mayorista, que reúne promociones en alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de consumo masivo. Según la información difundida por CADAM, cada comercio define qué artículos participan y cuál es el porcentaje de rebaja, por lo que el descuento final puede variar según la sucursal, la plataforma online y el stock disponible.

Para quienes tienen margen de planificación, mayo ofrece una ventana concreta para ordenar las compras del mes. No se trata solo de ir al mayorista, sino de cruzar día, banco, billetera y cadena. En un contexto donde cada peso cuenta, esa combinación puede transformar una compra habitual en un ahorro relevante.