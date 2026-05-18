Descuentos en supermercados: cómo funciona este Black Mayorista que arrancó este lunes

Este lunes 18 de mayo comenzará el primer “Black Week Nacional Mayorista ” del año y Mendoza tendrá varios locales adheridos a la iniciativa. Durante toda la semana habrá promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo, tanto para familias como para comerciantes.

La propuesta fue impulsada por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que busca incentivar las ventas en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y una retracción del consumo. Según informaron desde la entidad, las ofertas podrán llegar hasta el 40% dependiendo de cada empresa adherida.

El evento se desarrollará desde el 18 hasta el 24 de mayo y participarán cerca de 200 locales mayoristas de distintos puntos del país. Las promociones alcanzarán alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería, tanto en sucursales físicas como en plataformas online.

Mayoristas de Godoy Cruz y Guaymallén participarán de una semana nacional de descuentos impulsada por CADAM.

En el Gran Mendoza serán cinco los mayoristas adheridos a esta semana de ofertas. Entre ellos aparecen Basualdo Mayorista y Yaguar Supermercado Mayorista , ambos ubicados sobre el Carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz.

También participarán Oscar David y Makro, que también tienen sus sucursales en Godoy Cruz. A ellos se suma BUJ Supermercado Mayorista, ubicado en San José, Guaymallén.

En el sur provincial también habrá comercios adheridos. En Malargüe participará Mayorista La Yunta con sus dos sucursales, mientras que en General Alvear y San Rafael también habrá locales adheridos de la misma firma y otros 20 mayoristas en el centro sanrafaelino.

Cómo funcionará este Black Mayorista

Desde CADAM explicaron que cada empresa definirá sus propios descuentos y los productos alcanzados por las promociones. Por ese motivo, los porcentajes y artículos incluidos podrán variar según el local y la sucursal.

La iniciativa aparece luego de que el Indec informara que la inflación de abril fue del 2,6% mensual, el dato más bajo desde noviembre de 2025. En ese escenario, el sector mayorista apuesta a movilizar el consumo con una semana de precios promocionales y beneficios especiales.

Además del público general, la campaña también apunta a los comercios de cercanía como almacenes, supermercados barriales, kioscos y perfumerías, que suelen abastecerse en el canal mayorista para sus ventas diarias.

Dónde consultar los locales adheridos

Desde CADAM habilitaron un buscador online para consultar qué mayoristas participan de la semana de descuentos en cada provincia. Allí también se podrán revisar promociones y sucursales adheridas.

A través de este link se puede buscar el mayorista más cercano adherido al Black Week Nacional Mayorista: Black Week Nacional Mayorista