El boleto de tren subirá menos de lo previsto hasta septiembre: cuánto costará

El Gobierno oficializó una nueva escala de aumentos para los boletos de trenes metropolitanos , con incrementos menores a los previstos en el esquema informado en los últimos días. La primera actualización comenzó a regir este lunes, con una suba del 10% que llevó el pasaje mínimo de $280 a $310 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

La medida alcanza a los servicios metropolitanos de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza. El cronograma definido por la Secretaría de Transporte establece aumentos mensuales hasta septiembre, aunque con porcentajes inferiores a los que habían sido planteados en la propuesta inicial del Ejecutivo.

La Secretaría de Transporte explicó que la actualización se definió después del cierre de la consulta pública, instancia en la que se fijaron parámetros y topes posibles para la adecuación tarifaria. Luego de ese proceso, la cartera realizó un análisis técnico sobre la demanda y el funcionamiento del sistema, a partir del cual determinó el esquema final.

De cuánto iba a ser el aumento del tren

La propuesta inicial contemplaba aumentos más altos. Ese plan preveía una actualización del 18% a partir del 18 de mayo y nuevos ajustes el primer día de cada mes: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Con la resolución oficializada, los porcentajes quedaron por debajo de esos niveles.

Para los usuarios que no tengan la tarjeta SUBE registrada, la tarifa será el doble. En tanto, el boleto abonado en efectivo tendrá un valor de $1.100 en cualquier tramo. La inscripción de la tarjeta puede realizarse mediante la web de SUBE, la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE.

El registro de la tarjeta permite acceder a descuentos, recuperar el saldo en caso de pérdida o extravío y contar con una tarifa diferencial. También continúan vigentes la Tarifa Social Federal, que otorga un descuento del 55% a grupos vulnerables, y el sistema Red SUBE, que aplica beneficios por combinación de transporte.