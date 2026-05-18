Reabrieron el refugio más grande de Mendoza destinado a mujeres víctimas de violencia de género

La Municipalidad de Guaymallén volvió a poner en funcionamiento el refugio destinado a mujeres en situación de violencia por motivos de género. Se trata del dispositivo de protección más grande de la provincia, que fue remodelado completamente y tendrá capacidad para recibir a mujeres, hijas e hijos que necesiten resguardo inmediato.

El espacio cuenta con 16 plazas distribuidas entre camas cuchetas y cunas, además de cocina equipada, calefacción, aire acondicionado y baños renovados. Desde el municipio señalaron que el lugar fue acondicionado para garantizar condiciones seguras y de habitabilidad para quienes atraviesan situaciones de riesgo y no tienen otro lugar donde permanecer.

La reapertura también ocurre en un contexto marcado por la llegada de las bajas temperaturas. En muchos casos, las mujeres deben abandonar sus casas junto a sus hijos en medio de situaciones de violencia, por lo que este tipo de espacios funcionan no solo como dispositivos de protección, sino también como un refugio concreto frente al frío y la falta de contención inmediata.

El espacio recibirá a mujeres, hijas e hijos que necesiten salir de sus casas ante situaciones de violencia y riesgo.

El dispositivo contará con guardia permanente durante las 24 horas y un equipo de operadoras que trabajará en tres turnos diarios. Además, tendrá acompañamiento de profesionales especializados para asistir a las personas alojadas y dar seguimiento a cada situación.

Según explicó la subdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, Claudia Túnez, el ingreso al refugio comienza con una entrevista realizada por trabajadores sociales y psicólogos. La funcionaria detalló que la mujer puede haber realizado o no una denuncia penal, aunque sí debe existir una medida de protección que permita garantizar su permanencia segura dentro del lugar.

Desde el municipio también remarcaron que el personal recibe capacitaciones periódicas debido a la complejidad de las intervenciones que se realizan diariamente. El objetivo es sostener un acompañamiento con perspectiva de género y responder a situaciones de alta vulnerabilidad.

Un espacio para todo el Gran Mendoza

Refugio para víctimas de violencia de género en Guaymallén Municipalidad de Guaymallén

La tarea de protección y resguardo se realizará en articulación con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia. Esto permitirá que el refugio también pueda recibir mujeres derivadas desde otros departamentos del Gran Mendoza cuando los demás dispositivos se encuentren completos.

Además del alojamiento, al momento del ingreso se entregan elementos básicos para cubrir necesidades inmediatas, como alimentación, ropa de blanco y artículos esenciales para la estadía. La intención es que quienes lleguen al lugar puedan contar rápidamente con condiciones mínimas de estabilidad y cuidado.

El proceso de renovación y equipamiento del refugio demandó alrededor de un año y medio de trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. Con la reapertura, Guaymallén vuelve a tener operativo uno de los espacios de contención más importantes de Mendoza para mujeres que atraviesan situaciones de violencia extrema.