Anses paga la diferencia de la Tarjeta Alimentar: el calendario completo de mayo

Anses activó el pago de la diferencia de la Tarjeta Alimentar en mayo con un aumento del 38%: las fechas.

El refuerzo alimentario de Anses alcanza a AUH, embarazadas y madres de siete hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos complementario de la Prestación Alimentar correspondiente a mayo de 2026. Este esquema se implementará para abonar la diferencia entre el monto anterior y los nuevos valores establecidos tras el último aumento.

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC). Según informó Anses, el pago se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios reciben su prestación habitual.

De cuánto fue el aumento de la Tarjeta Alimentar La actualización oficializada por el Gobierno estableció un incremento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la medida busca reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad.

Con esta suba, las familias con un hijo y las embarazadas recibieron un aumento de $20.000, mientras que en hogares con dos hijos la diferencia fue de $31.363. En el caso de familias con tres o más hijos, el incremento alcanzó los $41.363.

Calendario complementario de pagos de mayo El cronograma confirmado por Anses para el pago complementario quedó organizado según terminación de DNI: