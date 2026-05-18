Anses paga la diferencia de la Tarjeta Alimentar: el calendario completo de mayo
Anses activó el pago de la diferencia de la Tarjeta Alimentar en mayo con un aumento del 38%: las fechas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos complementario de la Prestación Alimentar correspondiente a mayo de 2026. Este esquema se implementará para abonar la diferencia entre el monto anterior y los nuevos valores establecidos tras el último aumento.
El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC). Según informó Anses, el pago se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios reciben su prestación habitual.
De cuánto fue el aumento de la Tarjeta Alimentar
La actualización oficializada por el Gobierno estableció un incremento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la medida busca reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias en situación de vulnerabilidad.
Con esta suba, las familias con un hijo y las embarazadas recibieron un aumento de $20.000, mientras que en hogares con dos hijos la diferencia fue de $31.363. En el caso de familias con tres o más hijos, el incremento alcanzó los $41.363.
Calendario complementario de pagos de mayo
El cronograma confirmado por Anses para el pago complementario quedó organizado según terminación de DNI:
- PNC: 18 de mayo.
- AUH y Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0: 18 de mayo.
- DNI terminado en 1: 19 de mayo.
- DNI terminado en 2 y 3: 20 de mayo.
- DNI terminado en 4: 21 de mayo.
- DNI terminado en 5: 22 de mayo.
- DNI terminado en 6: 26 de mayo.
- DNI terminado en 7: 27 de mayo.
- DNI terminado en 8: 28 de mayo.
- DNI terminado en 9: 29 de mayo.
Quiénes pueden cobrar la Prestación Alimentar
La asistencia está destinada a personas que cobran la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo, familias con hijos con discapacidad y titulares de una Pensión No Contributiva para madre de siete hijos.
Desde Anses recordaron que no hace falta realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio, ya que la acreditación se deposita automáticamente junto con la prestación principal.