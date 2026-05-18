Frío bajo cero: las dos localidades de Mendoza que aparecieron entre las más heladas del país

El ranking del Servicio Meteorológico Nacional mostró temperaturas bajo cero en varias provincias. Uspallata y Malargüe quedaron entre las zonas con más frío.

El frío se hizo sentir en Mendoza y dejó a Uspallata y Malargüe entre las localidades más heladas del país.

La semana arranca con mucho frío y temperaturas muy bajas en gran parte del país. En ese escenario, Mendoza volvió a aparecer entre las provincias más frías de la Argentina. Según el ranking de temperaturas de las 9 que publicó el Servicio Meteorológico Nacional, dos localidades mendocinas quedaron dentro de las diez más heladas de la mañana.

Uspallata fue una de las zonas con más frío del país y se ubicó en el tercer lugar del ranking, con -6.6°. Solo quedó por debajo de Maquinchao, en Río Negro, que registró -8.8°, y Chapelco, en Neuquén, donde el termómetro marcó -8°.

Malargüe también apareció entre las temperaturas más bajas informadas por el Servicio Meteorológico Nacional. La localidad del sur mendocino registró -4.3° y una sensación térmica de -6.7°, por lo que quedó en el sexto lugar del ranking nacional.

ránking temperaturas El ránking del Servicio Meteorológico Nacional mostró temperaturas bajo cero en varias provincias durante el inicio de la semana. SMN

Mendoza, otra vez entre las zonas con más frío El listado del SMN también incluyó a Santa Rosa del Conlara, en San Luis, con -6.3° y una sensación térmica de -9.9°; San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -5.3°; El Bolsón, con -4.1°; Río Colorado, con -3.4°; Esquel, en Chubut, con -3.4°; y Neuquén capital, con -3°.