Frío bajo cero: las dos localidades de Mendoza que aparecieron entre las más heladas del país
El ranking del Servicio Meteorológico Nacional mostró temperaturas bajo cero en varias provincias. Uspallata y Malargüe quedaron entre las zonas con más frío.
La semana arranca con mucho frío y temperaturas muy bajas en gran parte del país. En ese escenario, Mendoza volvió a aparecer entre las provincias más frías de la Argentina. Según el ranking de temperaturas de las 9 que publicó el Servicio Meteorológico Nacional, dos localidades mendocinas quedaron dentro de las diez más heladas de la mañana.
Uspallata fue una de las zonas con más frío del país y se ubicó en el tercer lugar del ranking, con -6.6°. Solo quedó por debajo de Maquinchao, en Río Negro, que registró -8.8°, y Chapelco, en Neuquén, donde el termómetro marcó -8°.
Malargüe también apareció entre las temperaturas más bajas informadas por el Servicio Meteorológico Nacional. La localidad del sur mendocino registró -4.3° y una sensación térmica de -6.7°, por lo que quedó en el sexto lugar del ranking nacional.
Mendoza, otra vez entre las zonas con más frío
El listado del SMN también incluyó a Santa Rosa del Conlara, en San Luis, con -6.3° y una sensación térmica de -9.9°; San Carlos de Bariloche, en Río Negro, con -5.3°; El Bolsón, con -4.1°; Río Colorado, con -3.4°; Esquel, en Chubut, con -3.4°; y Neuquén capital, con -3°.
Aunque las temperaturas más bajas se repartieron entre varias provincias, Mendoza volvió a destacarse por la presencia de Uspallata y Malargüe en el ranking. El frío se sintió con fuerza en la zona cordillerana y en el sur provincial, en una mañana marcada por valores bajo cero.