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Cientos de personas desfilaron con sombrero en Mendoza: dónde fue, por qué, y todas las fotos de esta curiosa situación

El World Hat Walk en Mendoza reunió a más de 350 personas en una caminata con sombrero por el Parque San Martín. ¡Mirá todas las fotos en la nota!

Alexia Gutiérrez

Alexia Gutiérrez

No te pierdas la galería de fotos de una jornada totalmente diferente, al final de la nota. Fotos: Maru Mena.

No te pierdas la galería de fotos de una jornada totalmente diferente, al final de la nota. Fotos: Maru Mena.

El domingo 17 de mayo, en el marco de una iniciativa global que reúne a miles de personas en más de 100 ciudades alrededor del mundo, se llevó a cabo la segunda edición del World Hat Walk en Mendoza, una caminata colectiva donde el único requisito era unirse con un sombrero de cualquier tipo.

El evento, que promueve la moda y también el cuidado de la piel junto con la protección solar, convocó a más de 350 personas que se dieron cita a las 11 de la mañana en los Portones del Parque General San Martín para recorrer uno de los espacios más emblemáticos de Mendoza y finalizar en el Museo Moyano, donde los esperaban exposiciones de sombreros y diseño con identidad local, una feria de emprendedores, espacios de encuentro, activaciones de marcas y hasta degustaciones de café, vino y chocolates.

Hat Walk Mendoza (5)
Más de 350 personas con sombrero recorrieron el Parque San Martín.

Más de 350 personas con sombrero recorrieron el Parque San Martín.

Un sombrero y actitud total: la palabra de la organizadora

Noe Roldán, diseñadora y la organizadora del evento en Mendoza, explicó en diálogo con MDZ que la primera edición de la Hat Walk había sido una experiencia de prueba donde no sabían muy bien qué iba a pasar, pero que la convocatoria los sorprendió muchísimo y durante todo el año recibió mensajes de gente preguntando cuándo vendría la nueva caminata.

"Hoy tuvimos unos 500 inscriptos, impresionante, a diferencia del año pasado que hubieron 200 inscriptos y 350 personas participaron, este año en la caminata somos más de 350 personas", contó Noe, destacando que la energía colectiva era hermosa y que, a pesar de que el clima venía complicado, el día se presentó divino, con el paisaje típico del otoño mendocino. Cabe destacar que Mendoza fue el cierre mundial del evento (que ya había sucedido en más de 120 lugares), por lo que se generó una expectativa especial debido a la exposición que esto significaba.

Hat Walk Mendoza (7)
La segunda edición del World Hat Walk en Mendoza superó todas las expectativas.

La segunda edición del World Hat Walk en Mendoza superó todas las expectativas.

La caminata fue un plan perfecto para disfrutar al aire libre solo, con amigos, en familia o con quien cada uno quisiera, poniendo a Mendoza dentro de un circuito cultural global que la ubicó a la altura de grandes capitales mundiales, en una oportunidad para mostrar quiénes son y cómo viven la cultura desde su territorio.

La organización destacó que la participación fue libre y gratuita, aunque con inscripción previa para poder organizar mejor la experiencia, y que no importaba la edad ni el estilo, solo una consigna: venir con sombrero y ganas de ser parte de algo más grande que un simple paseo, porque como dijo Noe, "qué lindo es poder disfrutar esta energía, ¿no?".

Mirá nuestra galería de fotos, bajo el ojo de Maru Mena:

Hat Walk Mendoza (3)
El parque se llenó de sombreros.

El parque se llenó de sombreros.

Hat Walk Mendoza (4)
Así se vivió el World Hat Walk en Mendoza.

Así se vivió el World Hat Walk en Mendoza.

Hat Walk Mendoza (8)
Diego Gareca junto a Noe Roldán.

Diego Gareca junto a Noe Roldán.

Hat Walk Mendoza (9)
José Roig y Marité Roig.

José Roig y Marité Roig.

Hat Walk Mendoza (10)
Claudia Sosa, Silvia Baldi y Ana Virginio.

Claudia Sosa, Silvia Baldi y Ana Virginio.

Hat Walk Mendoza (11)
Lucrecia Squartini, Andrea Aparicio y Rubén Squartini.

Lucrecia Squartini, Andrea Aparicio y Rubén Squartini.

Hat Walk Mendoza (12)
Mirá cómo mira. Seguro está pensando qué sombrero se va a poner el año que viene.

Mirá cómo mira. Seguro está pensando qué sombrero se va a poner el año que viene.

Hat Walk Mendoza (13)
Viviana Ibaceta y Mariaelisa Sordi.

Viviana Ibaceta y Mariaelisa Sordi.

Hat Walk Mendoza (14)
World Hat Walk, edición Mendoza.

World Hat Walk, edición Mendoza.

Hat Walk Mendoza (15)
Sonia Sánchez y Alejandra Lagrava.

Sonia Sánchez y Alejandra Lagrava.

Hat Walk Mendoza (16)
Mura y Pía.

Mura y Pía.

Hat Walk Mendoza (18)
Recuerdos de Mendoza.

Recuerdos de Mendoza.

Hat Walk Mendoza (19)
La creatividad y la identidad mendocina se expresaron a través de cada prenda.

La creatividad y la identidad mendocina se expresaron a través de cada prenda.

Hat Walk Mendoza (20)
El punto de llegada fue el Museo Moyano, donde se desplegaron actividades como una feria de emprendedores, degustaciones y sorteos.

El punto de llegada fue el Museo Moyano, donde se desplegaron actividades como una feria de emprendedores, degustaciones y sorteos.

Hat Walk Mendoza (21)
Mariana, Laura y Claudia disfrutaron de la jornada.

Mariana, Laura y Claudia disfrutaron de la jornada.

Hat Walk Mendoza (22)
La Princesa Rillwen y el Mago Alatar también pudieron estar presentes en esta segunda edición.

La Princesa Rillwen y el Mago Alatar también pudieron estar presentes en esta segunda edición.

Hat Walk Mendoza (23)
A pesar de las previsiones climáticas adversas de los días anteriores, la jornada se desarrolló con el cielo despejado y una temperatura agradable.

A pesar de las previsiones climáticas adversas de los días anteriores, la jornada se desarrolló con el cielo despejado y una temperatura agradable.

Hat Walk Mendoza (25)
Noe Roldán, organizadora del evento en Mendoza, destacó que este año se inscribieron 500 personas, superando ampliamente los 200 registros de la edición anterior.

Noe Roldán, organizadora del evento en Mendoza, destacó que este año se inscribieron 500 personas, superando ampliamente los 200 registros de la edición anterior.

Hat Walk Mendoza (1)
Liliana Richard junto a Inés Perramón.

Liliana Richard junto a Inés Perramón.

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