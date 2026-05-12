El Parque se transformará en una gran pasarela y los mendocinos serán modelos por un día

La moda abandona cada vez más los espacios tradicionales. Ya no necesita de una primera fila exclusiva, luces artificiales ni escenarios cerrados. En Mendoza , el próximo domingo 17 a las 11 , la pasarela será el Parque General San Martín y los modelos no surgirán de agencias internacionales: serán los propios mendocinos.

La provincia volverá a formar parte del World Hat Walk 2026 , el movimiento global que conecta a más de 100 ciudades del mundo a través de una propuesta tan simple como poderosa: salir a caminar usando sombreros, tocados, boinas o gorras como forma de expresión personal.

La edición local, conocida como Mendoza Hat Walk , propone resignificar el vínculo entre moda, bienestar y espacio público. Durante una mañana, los senderos del parque dejarán de ser solamente un lugar de paseo para convertirse en una escena viva donde diseño, identidad y creatividad convivirán con el paisaje natural mendocino.

La caminata comenzará en los portones del parque y recorrerá algunos de sus puntos más emblemáticos, como la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el lago, hasta finalizar en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano.

Moda sin protocolos en el parque de Mendoza

Uno de los aspectos más distintivos del evento es su carácter inclusivo. Aquí no existen requisitos físicos, experiencia previa ni códigos estéticos rígidos. Cualquier persona puede participar.

Lejos de las lógicas tradicionales de la industria fashion, el Mendoza Hat Walk plantea una mirada más democrática de la moda: la idea de que vestirse también puede ser un acto creativo, cotidiano y emocional.

Familias, artistas, diseñadores, turistas y personas que incluso nunca utilizaron sombrero se integran a una experiencia colectiva donde el estilo aparece atravesado por la autenticidad y no por la perfección.

En ese contexto, el parque funciona como una gran pasarela natural donde cada participante interpreta la moda desde su propia identidad.

Mendoza Hat Walk (3)

El sombrero como símbolo de bienestar

Aunque el componente visual es central, el evento también incorpora una dimensión vinculada al cuidado personal y la salud. En una provincia con altos niveles de exposición solar, el uso de sombreros adquiere además un sentido preventivo.

La propuesta busca generar conciencia sobre el cuidado de la piel y la protección frente al sol, integrando el bienestar a la conversación estética. De esta manera, el accesorio deja de ser únicamente un elemento de diseño para transformarse también en una herramienta de autocuidado.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Dermatología y marcas vinculadas al bienestar y la protección solar, reforzando esa mirada donde moda y salud pueden convivir.

Mendoza y una tendencia global

El World Hat Walk nació como una iniciativa internacional impulsada por referentes de la sombrerería contemporánea y rápidamente se expandió a ciudades de Europa, América y Asia.

Actualmente es considerado el encuentro coordinado más importante del mundo vinculado a la cultura del sombrero y la expresión urbana a través de la moda.

La participación de Mendoza no solo posiciona a la provincia dentro de ese circuito creativo global, sino que también refleja una transformación cultural más amplia: el creciente interés por experiencias que mezclan diseño, comunidad, arte y vida al aire libre.

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Una experiencia donde cualquiera puede convertirse en protagonista

La convocatoria está abierta a todas las edades y no exige looks sofisticados ni piezas de autor. La consigna es simple: asistir con algún accesorio para la cabeza y animarse a participar. La actividad es gratuita y quienes deseen participar deberán inscribirse a través de www.noeroldan.ar.

Sombreros clásicos, pilusos, gorras, boinas o tocados convivirán en una caminata donde el verdadero diferencial será la personalidad de cada participante. Porque, por unas horas, el Parque General San Martín dejará de ser solamente uno de los espacios verdes más icónicos de Mendoza para transformarse en algo distinto: una enorme pasarela colectiva donde cualquiera podrá sentirse modelo.

Mirá la invitación de Noe Roldan