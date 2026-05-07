Un parque popular, barrios privados y una cancha de fútbol: por dónde pasará el Tren de Cercanías

Con el comienzo de las obras de la construcción del Tren de Cercanías , que se espera que arranquen en junio , el Gobierno intenta mejorar la conexión en transporte de zonas que han quedado debilitadas con el crecimiento poblacional a lo largo de los últimos años.

En el caso del Tren de Cercanías, es un proyecto ambicioso que mejorará las opciones de transporte de miles de habitantes de la zona Este, particularmente de los departamentos de San Martín y Junín. Las triplas llegarán hasta la estación de Gutiérrez, en Maipú, donde se podrá realizar trasbordo con el Metrotranvía.

No obstante, la novedad de la semana es que, en vez de tener como última estación a Gutiérrez, el Poder Ejecutivo anticipó que se agregarán 12 kilómetros más que comunicarán esa zona de Maipú con Luján de Cuyo, en la zona de San Martín y Bulnes, en las cercanías de Chacras de Coria.

La traza que utilizará el Tren de Cercanías será la del ex Trasandino y se abarcarán zonas como el Parque Metropolitano, uno de los más concurridos de la comuna; así como también pasará en las cercanías de Russel, en la zona sur del centro de Maipú.

En el Parque Metropolitano habrá dos paradores y el tren pasará de norte a sur -y viceversa- por debajo de la calle Paso, una de las más importantes de ingreso y salida de Maipú.

Desde allí, la traza sigue hacia el sur atravesando zonas comerciales importantes, como el Arena Maipú más otros strip centers, y cruzará calles maipucinas de referencia, como Palma, 25 de Mayo, Videla Castillo (continuación de Boedo) y Espejo, hasta llegar a la zona de calle Manuel A. Sáez.

Antes de eso, pasará por el parador de Cuadro Estación 1.085, en las cercanías de Russell, donde se encuentra el predio deportivo Fadep.

usurpacion casas calle espejo maipu fadep (3) Club Fadep, en Maipú. Alf Ponce Mercado / MDZ

Una vez que llegue a la calle Manuel A. Sáez, la traza virará hacia el oeste hacia Luján de Cuyo y avanzará en línea recta. Para el Gobierno es importante esta parte del trazado, teniendo en cuenta que cruzará una zona donde se ha expandido la construcción de viviendas, particularmente de barrios privados, donde si bien hay servicio de transporte público, no es tan frecuente como la zona oeste del Acceso Sur.

El último parador de Maipú será Vieytes, e ingresará en la zona de Luján de Cuyo. La primera estación de la comuna será Terrada (intersección con Sáez) donde también hay varios emprendimientos de barrios privados.

Luego cruzará por Bulnes el Acceso Sur, y finalizará en la estación Pueyrredón, llegando a la arteria más importante de la provincia, la calle San Martín, entre Bulnes y Pueyrredón.

image San Martín y Bulnes, donde pasará el Tren de Cercanías. Google Street View

Allí se podrá conectar también con el Metrotranvía, con la extensión prevista hacia el sur de Luján que se inaugurará a fines de año, según adelantó el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

En total habrá 18 estaciones en esta nueva traza del Tren de Cercanías.

Tramo zona Este - Maipú

Estación General San Martín (Junín)

Parador Palmira

Parador Barcala

Parador Fray Luis Beltrán ´

Parador Rodeo del Medio

Parador General Ortega

Parador Coquimbito

Tramo Maipú

Estación Gutiérrez (en zona donde inicia y finaliza el Metrotranvía)

(en zona donde inicia y finaliza el Metrotranvía) Parador Maza (en calle Maza, entre Gómez e Irigoyen, cerca de las oficinas de Fecovita)

(en calle Maza, entre Gómez e Irigoyen, cerca de las oficinas de Fecovita) Parador Juan B. Justo (en calle Gargantini y Martínez, en zona norte del parque Metropolitano)

(en calle Gargantini y Martínez, en zona norte del parque Metropolitano) Parador Parque Metropolitano (en referencia a la calle Paso y Gargantini, en zona sur del parque)

(en referencia a la calle Paso y Gargantini, en zona sur del parque) Parador Rivadavia (en Gargantini y Rivadavia, a dos cuadras del Arena Maipú)

(en Gargantini y Rivadavia, a dos cuadras del Arena Maipú) Parador Videla Castillo (En zona de Gargantini y Belgrano, cerca de la intersección con Palma)

(En zona de Gargantini y Belgrano, cerca de la intersección con Palma) Parador 1085 – FADEP (en las cercanías del club Fadep, en Cuadro Estación 1.085)

(en las cercanías del club Fadep, en Cuadro Estación 1.085) Parador M.A. Sáenz (en la calle Manuel A Sáez, paralela a la ruta 60 Aráoz)

(en la calle Manuel A Sáez, paralela a la ruta 60 Aráoz) Parador Vieytes (en calle Sáez y Vieytes, frente al barrio Terruños de Aráoz III)

Tramo Luján de Cuyo