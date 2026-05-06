El preocupante diagnóstico y el plan de la Sociedad Rural para Mendoza

La Sociedad Rural del Oeste Argentino presentó un diagnóstico de la situación del agro y la ganadería en Mendoza. Además, propuso un plan.

La Sociedad Rural del Oeste Argentino presentó un diagnóstico desalentador de la situación del agro y la ganadería en Mendoza y propuso un plan. Las medidas fueron comunicadas por la entidad luego de reuniones entre distintos actores del sector y responden a lo que consideran una situación muy preocupante.

El diagnóstico de la Sociedad Rural El diagnóstico de la Sociedad Rural del Oeste Argentino indica que "el consumo de carne es el menor en 100 años". Además, agregó que "el stock ganadero en la provincia va decreciendo en caída libre. Mendoza produce menos del 10% de carne que consume".

Por otro lado, agregaron que los "caminos ganaderos intransitables y las vacunas son las más caras del país". También se refirieron a los entes que se vinculan a la ganadería: "Entes obsoletos que le sacan al productor en vez de aportarle y administraciones sobredimensionadas y productores pobres".

También remarcaron que "La Ley 7074 que no se cumple como corresponde, 60.000 terneros menos de destete, menos de 46% y hay 9 millones de hectáreas que esperan para el desarrollo ganadero". En ese sentido que la cría, recría, engorde y faena desarticulados y que hay informalidad entre registros de SENASA con ARCA.

El plan que proponen La Sociedad Rural del Oeste argentino, afirmó que: "Frente a esta situación proponemos como construir una Mendoza con desarrollo sostenido en la ganadería en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario integrado al gran Cuyo. En Mendoza necesitamos cambiar la matriz productiva y llevar a cabo un plan integral de desarrollo agropecuario. El oeste del país es el futuro de la ganadería Argentina. Es por eso que venimos recorriendo la provincia y reuniéndonos en los diferentes oasis productivos para desarrollar desde allí las propuestas que sirvan para articular políticas de estado entre los gobiernos nacional y provincial y poner en marcha un Plan Estratégico para la ganadería argentina para los próximos 30 años".