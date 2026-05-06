El preocupante diagnóstico y el plan de la Sociedad Rural para Mendoza
La Sociedad Rural del Oeste Argentino presentó un diagnóstico de la situación del agro y la ganadería en Mendoza. Además, propuso un plan.
La Sociedad Rural del Oeste Argentino presentó un diagnóstico desalentador de la situación del agro y la ganadería en Mendoza y propuso un plan. Las medidas fueron comunicadas por la entidad luego de reuniones entre distintos actores del sector y responden a lo que consideran una situación muy preocupante.
El diagnóstico de la Sociedad Rural
El diagnóstico de la Sociedad Rural del Oeste Argentino indica que "el consumo de carne es el menor en 100 años". Además, agregó que "el stock ganadero en la provincia va decreciendo en caída libre. Mendoza produce menos del 10% de carne que consume".
Por otro lado, agregaron que los "caminos ganaderos intransitables y las vacunas son las más caras del país". También se refirieron a los entes que se vinculan a la ganadería: "Entes obsoletos que le sacan al productor en vez de aportarle y administraciones sobredimensionadas y productores pobres".
También remarcaron que "La Ley 7074 que no se cumple como corresponde, 60.000 terneros menos de destete, menos de 46% y hay 9 millones de hectáreas que esperan para el desarrollo ganadero". En ese sentido que la cría, recría, engorde y faena desarticulados y que hay informalidad entre registros de SENASA con ARCA.
El plan que proponen
La Sociedad Rural del Oeste argentino, afirmó que: "Frente a esta situación proponemos como construir una Mendoza con desarrollo sostenido en la ganadería en el marco de un Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario integrado al gran Cuyo. En Mendoza necesitamos cambiar la matriz productiva y llevar a cabo un plan integral de desarrollo agropecuario. El oeste del país es el futuro de la ganadería Argentina. Es por eso que venimos recorriendo la provincia y reuniéndonos en los diferentes oasis productivos para desarrollar desde allí las propuestas que sirvan para articular políticas de estado entre los gobiernos nacional y provincial y poner en marcha un Plan Estratégico para la ganadería argentina para los próximos 30 años".
Además, dentro del plan propusieron:
- La actividad Agropecuaria como política de estado.
- Ampliar la matriz productiva en forma estratégica y programada.
- Ley 27.066 de régimen de promoción de la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas.
- Articular el trabajo conjunto con SENASA, INTA, CIAM, ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO y sin costo para los productores.
- La integración de la cadena cárnica, productores de cría, recría engorde y faenamiento integrados.
- Cesión de crédito fiscal para personas jurídicas.
- Plan de desarrollo hídrico a partir de los fondos de Portezuelo del Viento.
- Reconversión de fincas abandonadas en forrajeras.
- Tecnificación del riego en base a energía solar, eólica etc.
- Acueductos en zonas marginales para potenciar el desarrollo ganadero.
- Ley 7074 y su ampliación a la cría y recría.
- Mejoramiento genético
- Retención de vientres.
- Plan Toro
- Plan Vaca
- Destete precoz
- Plan de manejo de pasturas naturales.
- Financiación a la cadena cárnica.
- Consorcios de productores municipios y vialidad provincial para el mejoramiento de caminos ganaderos.
- Ley de carne en origen.
- Plan integral para abastecer al mercado interno del gran cuyo.
- Plan integral para abastecer al mercado externo, faenado y ganado en pie.
- Frigorífico exportador
- Fondo de fomento para la ganadería, con los impuestos nacionales y provinciales cobrados a la cadena cárnica.
- Descentralizar y desmonopolizar la vacunación en Mendoza.
- Los impuestos del campo vuelvan al campo.