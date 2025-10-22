El presidente de la Sociedad Rural le contestó a la secretaria de Agricultura estadounidense: "No sé si es una burra"

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo que su país no compraría "mucha carne" a la Argentina por "un problema de aftosa" y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, salió al cruce.

¿Qué había dicho la secretaria de Agricultura de Estados Unidos? La funcionaria del presidente Donald Trump había calificado como "un desafío" la decisión de comprar carne argentina, a pesar de que Argentina fue declarada libre de aftosa.

Tras esto, Pino sugirió que las declaraciones fueron un "error", pero defendió la sanidad de la ganadería argentina. "No sé si es una burra. Mal informada, seguramente, la señora", dijo en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente agropecuario enfatizó que Argentina no registra brotes de aftosa desde hace 24 años y que la persistencia de la vacunación es una medida preventiva y consciente. También señaló que, a pesar de las dudas de Rollins, Argentina ya le vende 20.000 toneladas de cortes de buen valor a Estados Unidos. "No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros", agregó.

Perspectivas del sector ganadero El presidente de la SRA analizó el presente y futuro de la actividad ganadera en Argentina: