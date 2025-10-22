El presidente de la Sociedad Rural le contestó a la secretaria de Agricultura estadounidense: "No sé si es una burra"
La secretaria de Agricultura de Estados Unidos dijo que su país no compraría "mucha carne" a la Argentina por "un problema de aftosa" y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, salió al cruce.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respondió de manera categórica a las declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien había expresado que su país no compraría "mucha" carne argentina debido a un "problema de aftosa". Pino calificó los dichos de la funcionaria como provenientes de una persona "mal informada, seguramente".
¿Qué había dicho la secretaria de Agricultura de Estados Unidos?
La funcionaria del presidente Donald Trump había calificado como "un desafío" la decisión de comprar carne argentina, a pesar de que Argentina fue declarada libre de aftosa.
Tras esto, Pino sugirió que las declaraciones fueron un "error", pero defendió la sanidad de la ganadería argentina. "No sé si es una burra. Mal informada, seguramente, la señora", dijo en diálogo con Radio Mitre.
El dirigente agropecuario enfatizó que Argentina no registra brotes de aftosa desde hace 24 años y que la persistencia de la vacunación es una medida preventiva y consciente. También señaló que, a pesar de las dudas de Rollins, Argentina ya le vende 20.000 toneladas de cortes de buen valor a Estados Unidos. "No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien también de nosotros", agregó.
Perspectivas del sector ganadero
El presidente de la SRA analizó el presente y futuro de la actividad ganadera en Argentina:
En cuanto a los precios en 2025, consideró que este fue un "buen año" en términos de valor a lo largo de toda la cadena, incentivando la actividad, especialmente en el sector de crías.
Desafío productivo: Ante la demanda mundial de carne y el interés (aunque con reparos) de EE.UU., el país debe plantearse un aumento en los niveles productivos y, sobre todo, "aumentar el rodeo" vacuno, que ha estado "muy quieto" durante años.