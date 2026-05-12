La mendocina que vive con un fantasma compartió audios escalofriantes: qué le pasó

Tras un silencio forzado por el cierre de su perfil principal en Instagram, la joven Tati López reapareció en su cuenta de respaldo con material que desafía cualquier lógica. La mendocina, conocida por documentar en redes sociales su convivencia con un fantasma , compartió unos audios de WhatsApp que capturaron gruñidos aterradores en medio de una charla cotidiana.

Buscando poner fin a la actividad paranormal que incluye puertas de alacenas abiertas y golpes en el baño, la joven inició sesiones con una especialista en limpieza energética. Sin embargo, la tregua parece lejana: al regresar de su primer encuentro, Tati grabó con su celular desde la vereda una figura fantasmal asomada a su ventana. La imagen resulta shockeante, ya que la protagonista asegura que, en ese preciso instante, no había nadie más dentro de la propiedad situada en la capital mendocina.

La situación más crítica se dio en la intimidad de un chat de la mencionada aplicación de mensajería instantánea. En los audios enviados a su novio, se percibe de fondo un alarido gutural que obligó al joven a preguntarle si estaba viendo una película. La respuesta de Tati, captada en un nuevo audio, incluyó un segundo gruñido, esta vez mucho más nítido y cercano al micrófono, confirmando que el ente parece reaccionar a la sesión de limpieza energética.

El hallazgo ocurrió mientras le pedía a su pareja compras del supermercado, revelando una presencia que ya no solo mueve muebles, sino que emite sonidos intimidantes. "Loco ¿qué onda?, la chica me dijo que se podía poner un poco más denso, pero esto de los gruñidos, no había pasado nunca", relató la tiktoker mendocina con su ya característico tono de voz calmado y sin sobresaltos propios de estar viviendo en carne propia el susto o miedo de recibir señales del más allá.

Mirá el video de la misteriosa presencia vista desde la calle:

La misteriosa presencia que la joven mendocina grabó con su celular La misteriosa presencia que la joven mendocina grabó con su celular. Video: Instagram @tatiiloppezz.2

Esta tranquilidad en su voz sigue siendo el punto que más asombra a una parte de su comunidad en redes sociales, ya que narra sucesos inexplicables con una naturalidad llamativa. Para muchos, esta actitud refuerza la idea de una conexión profunda con lo invisible, mientras que otros observan con cautela cómo el fenómeno escala en agresividad. De todos modos sus detractores comentan los videos al igual que sus seguidores, desde luego que muchos no le creen y critican sus reacciones, pero la gran mayoría la apoya y la aconseja a sobrellevar la oscura experiencia paranormal.

Sesiones a puertas cerradas y energías que se manifiestan

Tati intentó registrar el encuentro con la experta para darle transparencia a su proceso, pero se le prohibió filmar para no romper la concentración necesaria en la limpieza. Según la joven, la entidad que imita la voz de su madre —quien ni siquiera conoce su domicilio actual— parece haber tomado fuerzas tras este intento de purificación. Los videos de la joven siguen siendo el escenario de una batalla casi invisible donde las cortinas se mueven sin ráfagas, las sombras y ruidos misteriosos son testigos de su rutina.

Actividad paranormal Así quedó la cocina de Tati tras una de las tantas fechorías de la presencia que la persigue. Foto: captura de pantalla video Instagram @tatiiloppezz

El misterio de la silueta en la ventana

Tanto el registro paranormal obtenido desde la calle, como los escalofriantes audios, han sido los más asombrosos en su cuenta de respaldo. La silueta, estática y vigilante tras el vidrio y esos horrorosos gruñidos, parecen confirmar que la presencia, a la que ha decidido llamarle "Carlitos", no está atada solo a los objetos, sino al espacio mismo que habita la joven. Aunque ella sostiene que la persigue desde antes de mudarse, según su relato, distintas manifestaciones se han dado en su vida desde hace pocos años y lo relaciona con el fallecimiento de uno de sus seres queridos. Mientras los escépticos buscan fallas en la edición, Tati continúa compartiendo su día a día, convencida de que obtener pruebas es la única forma de validar una realidad que, hasta ahora, parece ensañada con su tranquilidad.