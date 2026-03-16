El extraño fenómeno paranormal que vivió MDZ en el cementerio de Mendoza

Entre tumbas monumentales y relatos de la Mendoza de ayer, los recorridos nocturnos por el Cementerio de la Capital proponen un viaje sensorial único. Sin embargo, lo que comenzó como una cobertura periodística sobre mitos y leyendas terminó con un suceso técnico que los propios guías atribuyen a fuerzas que la tecnología aún no puede explicar.

Caminar por los pasillos del Cementerio de la Ciudad de Mendoza cuando el sol se oculta es una experiencia que oscila entre la apreciación de la particular arquitectura y el respeto solemne. Acompañados por un grupo de casi cincuenta personas, nos sumergimos en "Carnaval de Pasiones", un recorrido que rescata los amores y chismes de la aristocracia mendocina. Eleonora Aranguren, coordinadora y guía del ciclo desde hace 2 años pero con casi una década de participación, lidera el grupo junto a su compañero con una energía contagiosa, transformando fechas áridas en relatos vibrantes. A pesar de los años transitando estas calles, Eleonora confiesa que, aunque nunca ha "visto" nada paranormal, la atmósfera es innegable: "Se sienten cosas, hay energías... en algunas partes te sentís bienvenido y en otras es como 'bueno, sigamos'".

Entre el mármol y lo inexplicable La sofisticación de las tumbas de finales del siglo XIX sirve como telón de fondo para estas crónicas de la vida social de antaño. En este escenario, conversamos con el historiador Juan Carlos González, quien desde 2016 se encarga de "devolverle la vida al muerto" a través de una investigación profunda. González explica que su enfoque es alejarse de la frialdad académica para conectar con el visitante a través del imaginario popular, recreando un mundo que los asistentes puedan visualizar en su cabeza. Curiosamente, al consultarle inicialmente sobre sucesos paranormales, su respuesta fue pragmática, señalando que la vorágine del trabajo diario a veces impide notar lo que ocurre alrededor.

Cementerio 4 Juan Carlos González, el historiador que busca rescatar las voces del pasado entre las tumbas del cementerio de la Ciudad de Mendoza. Foto: Maru Mena - MDZ Sin embargo, la lógica del historiador se vio desafiada por un hecho que nos ocurrió minutos después de sus palabras. Mientras grabábamos frente a una tumba de arquitectura sobrecogedora, el micrófono —que estaba cargado al 100%— se apagó repentinamente tras una extraña interferencia sonora justo cuando le consultábamos sobre el tema paranormal. Al revisar el material en video, el audio de la conversación era cristalino, pero se cortaba abruptamente tras un ruido blanco inexplicable al finalizar la pregunta sobre este tipo de fenómenos inexplicables.

Mirá el video del extraño suceso paranormal que vivió MDZ en plena entrevista: Cementerio de la Ciudad de Mendoza y la actividad paranormal Cementerio de la Ciudad de Mendoza y la actividad paranormal. Video: Maru Mena - MDZ Tras el incidente, buscamos la perspectiva de los expertos del lugar, quienes arrojaron luz sobre el misterio desde una óptica inusual. Los guías nos comentaron, fuera de micrófono, que en el cementerio algunos dispositivos electrónicos tienden a descargarse por la presencia de energía electromagnética persistente. Lo inquietante del caso es que el equipo había sido utilizado apenas unos minutos y contaba con batería plena, descartando cualquier posibilidad de un agotamiento natural de la celda. "Los preventores que están 24/7 sí han visto cosas", nos confió Eleonora, diferenciando su experiencia técnica de la de aquellos que habitan el predio en la soledad de la madrugada.

Cementerio 6 Eleonora Aranguren en pleno relato de una de las personalidades mendocinas del pasado. Foto: Maru Mena - MDZ El impacto del recorrido no solo queda registrado en los lentes de las cámaras, sino en la piel de quienes asisten. Los visitantes entrevistados durante la velada mencionaron no haber presenciado apariciones visuales, pero sí destacaron la mutación del ambiente según el sector del cementerio. Mientras que algunas áreas invitan a la contemplación histórica de los grandes bodegueros y gobernadores, otras transmiten una sensación extraña que no invita a detenerse. Es esa dicotomía entre la belleza del patrimonio arquitectónico y la densidad del aire lo que mantiene al público en un estado de alerta constante y fascinación.