Famosos y bodegas: una galería de fotos de MDZ Sociales con celebrities relajadas disfrutando del vino
Las celebrities eligen las bodegas en Mendoza para relajarse. Pero las de formato boutique seducen de manera especial. ¡No te pierdas la galería de fotos!
En una provincia donde el vino es protagonista y las bodegas cuentan su propia historia, las que tienen formato boutique se consolidan como propuestas atractivas para quienes visitan Mendoza. Los famosos, ya sea del mundo de la música, el deporte, la actuación o las redes sociales, no escapan a este fenómeno: varios prefieren la intimidad y la cercanía de una bodega familiar.
El departamento de Luján de Cuyo, en este caso, cuenta con una ventaja: la cercanía a los hoteles céntricos y a la zona de espectáculos. Es por eso que Tierras Altas, la bodega familiar que combina tradición vitivinícola con una mirada moderna y dinámica ubicada en el distrito de Carrodilla, ha sido elegida de un tiempo a esta parte por muchas celebridades para hacer una experiencia enogastronómica.
La bodega tiene un espacio cuidado donde el vino, la gastronomía y las experiencias se integran para ofrecer algo distinto dentro del circuito enoturístico mendocino.
Bodegas pequeñas pero seductoras
"La verdad es que los famosos han llegado y han probado vinos de las dos líneas bien definidas que tenemos en nuestra propuesta enológica: por un lado, Tierras Altas, la línea tradicional, que representa elegancia, equilibrio y la excelencia clásica de los grandes vinos de Mendoza... y por otro, Contrabando, una línea más experimental y audaz, con vinos de espíritu más jugado, partidas limitadas y estilos que buscan sorprender al consumidor", contaron desde esta casa vitivinícola.
"Verdaderamente nos interesa mucho dotar a la bodega de propuestas culturales, gastronómicas y musicales, porque queremos que sea un espacio vivo, siempre en movimiento. Creemos que esta dinámica ha contribuido a que cada vez más mendocinos y turistas la elijan como punto de encuentro", explican los chicos del staff.
Rusherking, Natalie Pérez, Joaquín Levinton, Mateo Sujatovich (de Conociendo Rusia), Silvestre y la Naranja, Roberto Moldavsky y el reconocido DJ Mariano Mellino, además de deportistas y figuras del ámbito cultural, son algunos de los visitantes.
Te mostramos, a continuación, una galería de fotos con algunos de los famosos que la recorrieron:
A esto se suma una agenda cada vez más activa de eventos culturales, gastronómicos y musicales, que han transformado a la bodega en un espacio vivo, siempre en movimiento. Esta dinámica ha contribuido a que cada vez más mendocinos y turistas la elijan como punto de encuentro.
En los últimos años, además, numerosas personalidades que visitan Mendoza han pasado por Tierras Altas, atraídas por su propuesta y su ambiente relajado. Entre ellos se encuentran artistas como Rusherking, Natalie Pérez, Joaquín Levinton, Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), Silvestre y la Naranja, Roberto Moldavsky y el reconocido DJ Mariano Mellino, además de deportistas y figuras del ámbito cultural.
Quienes llegan a Tierras Altas suelen destacar la belleza del lugar, el cuidado de sus vinos, la gastronomía y la calidez de la experiencia. Esa combinación ha hecho que la bodega crezca de forma sostenida dentro del turismo del vino.
Con una identidad que mezcla tradición familiar, creatividad y una fuerte vocación por generar experiencias, Tierras Altas continúa consolidándose como una de esas bodegas que sorprenden y que, para muchos visitantes, terminan convirtiéndose en una parada obligada al recorrer Mendoza.