Quién es la famosa argentina que llevó minishort en pleno otoño

Una reconocida modelo sorprendió al lucir un audaz minishort en pleno otoño. Mira quién es y dónde estuvo.

Zaira Nara dijo presente en un evento organizado por Nespresso y, como era de esperarse, se robó toda la atención con un estilismo que apuntaba directo al corazón de las tendencias de la temporada.

La influencer, que siempre anda atenta a lo que se viene, demostró una vez más por qué es considerada una de las mujeres más fashionable del ambiente al apostar por dos grandes protagonistas del otoño-invierno 2026: el color marrón en todas sus variantes y el estampado a cuadros que nunca termina de irse pero que cada tanto vuelve con más fuerza.

El look estuvo diseñado por Anita Korman (una de las stylists más requeridas del momento), y estaba compuesto por un conjunto de dos piezas que combinaba una camisa oversize con cuello y una suerte de mini short a tono con la parte superior, todo en un estampado a cuadros marrón y blanco que le daba un aire preppy pero con un toque canchero.

Por encima, llevó un blazer XXL en la misma tonalidad que el short y la camisa, generando un efecto de total look monocromático que alargaba visualmente su figura.

El color marrón, especialmente en tonos chocolate, moca y caramelo, es una de las tendencias más fuertes de 2025-2026, llevándose como el nuevo neutro elegante que viene a desplazar al negro de su trono (al menos por esta temporada). Los cuadros, particularmente en estampados de tartán o cuadros clásicos de escuela británica, acompañan esta tendencia y son ideales para chaquetas, abrigos y conjuntos de estilo boho o estructurado, según se mire.