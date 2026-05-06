Estas son las verduras que crecen mejor en otoño

No todo crece en cualquier época. En esta temporada de otoño , entre marzo y mayo, favorece verduras resistentes y nutritivas. Según especialistas en huerta, esta estación reduce plagas, baja la evaporación y mejora el crecimiento. El resultado: cultivos más sanos, menos esfuerzo y cosechas más constantes en casa.

El otoño es ideal para verduras de hoja. Crecen rápido y resisten el frío. Las más sembradas son acelga, espinaca, lechuga y rúcula. Estas especies necesitan temperaturas moderadas y riego controlado. En pocas semanas ya dan hojas listas para consumir.

Con esta técnica podrás conservar tus zanahorias en óptimas condiciones durante semanas Foto: Shutterstock

Con esta técnica podrás conservar tus zanahorias en óptimas condiciones durante semanas Foto: Shutterstock

También destacan las verduras de raíz. Zanahoria, remolacha y rabanito se adaptan bien al suelo fresco. El rabanito, por ejemplo, se cosecha en menos de 30 días. Estas opciones crecen mejor en suelos sueltos y con buen drenaje, lo que evita deformaciones y mejora el sabor.

Otro grupo fuerte son las crucíferas. Brócoli, coliflor y repollo necesitan más tiempo, pero soportan bajas temperaturas. Se siembran en otoño para cosechar en invierno o primavera. Son cultivos nutritivos y resistentes, ideales para mantener producción en meses fríos.

Las espinacas son pura fibra. Foto: Archivo Las espinacas son pura fibra. Foto: Archivo

Las legumbres también entran en esta temporada. Arvejas y habas crecen bien con clima fresco. Además, mejoran el suelo al aportar nitrógeno. Esto ayuda a otras plantas a crecer con más fuerza en la misma huerta.

El calendario marca diferencias. En marzo se siembran hojas como espinaca y lechuga. En abril entran brócoli y coliflor. En mayo aparecen cebolla, ajo y perejil. Seguir estos tiempos mejora el resultado y evita pérdidas.