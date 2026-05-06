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Estas son las verduras que crecen mejor en otoño

Las verduras que debes sembrar en otoño para una huerta llena. Si plantas esto en otoño, tu huerta no fallará.

Julián Martínez

Las espinacas son muy saludables. Foto: Archivo
Las espinacas son muy saludables. Foto: Archivo

No todo crece en cualquier época. En esta temporada de otoño, entre marzo y mayo, favorece verduras resistentes y nutritivas. Según especialistas en huerta, esta estación reduce plagas, baja la evaporación y mejora el crecimiento. El resultado: cultivos más sanos, menos esfuerzo y cosechas más constantes en casa.

Verduras de otoño

El otoño es ideal para verduras de hoja. Crecen rápido y resisten el frío. Las más sembradas son acelga, espinaca, lechuga y rúcula. Estas especies necesitan temperaturas moderadas y riego controlado. En pocas semanas ya dan hojas listas para consumir.

Con esta técnica podrás conservar tus zanahorias en óptimas condiciones durante semanas Foto: Shutterstock
Con esta técnica podrás conservar tus zanahorias en óptimas condiciones durante semanas Foto: Shutterstock
Con esta técnica podrás conservar tus zanahorias en óptimas condiciones durante semanas Foto: Shutterstock

También destacan las verduras de raíz. Zanahoria, remolacha y rabanito se adaptan bien al suelo fresco. El rabanito, por ejemplo, se cosecha en menos de 30 días. Estas opciones crecen mejor en suelos sueltos y con buen drenaje, lo que evita deformaciones y mejora el sabor.

Otro grupo fuerte son las crucíferas. Brócoli, coliflor y repollo necesitan más tiempo, pero soportan bajas temperaturas. Se siembran en otoño para cosechar en invierno o primavera. Son cultivos nutritivos y resistentes, ideales para mantener producción en meses fríos.

Las espinacas son pura fibra. Foto: Archivo
Las espinacas son pura fibra. Foto: Archivo
Las espinacas son pura fibra. Foto: Archivo

Las legumbres también entran en esta temporada. Arvejas y habas crecen bien con clima fresco. Además, mejoran el suelo al aportar nitrógeno. Esto ayuda a otras plantas a crecer con más fuerza en la misma huerta.

El calendario marca diferencias. En marzo se siembran hojas como espinaca y lechuga. En abril entran brócoli y coliflor. En mayo aparecen cebolla, ajo y perejil. Seguir estos tiempos mejora el resultado y evita pérdidas.

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