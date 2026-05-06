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Cáncer, Piscis y Escorpio: los signos que matan la pasión en poco tiempo

Si eres de estos signos, evita estas parejas en la intimidad. La razón por la que la pasión les falla Cáncer, Piscis y Escorpio con estos signos.

Julián Martínez

El horóscopo destaca la intensidad con la que viven cada encuentro íntimo.

El horóscopo destaca la intensidad con la que viven cada encuentro íntimo.

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No todos encajan en la cama. La química no siempre funciona, aunque haya atracción. Algunos signos buscan conexión emocional intensa y otros prefieren distancia o ligereza. Cuando esas formas chocan, la pasión baja. Cáncer, Piscis y Escorpio suelen notar más estas diferencias.

Compatibilidad zodiacal con Cáncer, Piscis y Escorpio

Cáncer busca cercanía y mimos constantes. Necesita sentirse valorado en cada encuentro. Cuando se cruza con Acuario, el contraste aparece. Acuario prioriza independencia y espacio personal. Esa distancia enfría el momento y deja a Cáncer con sensación de vacío.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx24gn621pgo
La falta de deseo sexual ha llevado a la ruptura a muchas parejas.
La falta de deseo sexual ha llevado a la ruptura a muchas parejas.

Escorpio vive la pasión con intensidad. Espera entrega total y conexión profunda. Frente a Géminis, el choque es claro. Géminis apuesta por lo ligero y lo mental. Prefiere conversación y juego antes que profundidad emocional. Esa diferencia rompe el ritmo que Escorpio busca.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg9yex5l4yo
Galloway asegura que, en las parejas heterosexuales, los hombres no están logrando seguir el ritmo de las mujeres.
Galloway asegura que, en las parejas heterosexuales, los hombres no están logrando seguir el ritmo de las mujeres.

Piscis idealiza el encuentro. Busca unión emocional y conexión casi espiritual. Con Libra, la dinámica cambia. Libra cuida la estética, el equilibrio y la armonía externa. Eso deja a Piscis con una sensación de distancia, incluso en un momento íntimo.

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