Cáncer, Piscis y Escorpio: los signos que matan la pasión en poco tiempo

Si eres de estos signos, evita estas parejas en la intimidad. La razón por la que la pasión les falla Cáncer, Piscis y Escorpio con estos signos.

El horóscopo destaca la intensidad con la que viven cada encuentro íntimo.

No todos encajan en la cama. La química no siempre funciona, aunque haya atracción. Algunos signos buscan conexión emocional intensa y otros prefieren distancia o ligereza. Cuando esas formas chocan, la pasión baja. Cáncer, Piscis y Escorpio suelen notar más estas diferencias.

Compatibilidad zodiacal con Cáncer, Piscis y Escorpio Cáncer busca cercanía y mimos constantes. Necesita sentirse valorado en cada encuentro. Cuando se cruza con Acuario, el contraste aparece. Acuario prioriza independencia y espacio personal. Esa distancia enfría el momento y deja a Cáncer con sensación de vacío.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx24gn621pgo La falta de deseo sexual ha llevado a la ruptura a muchas parejas. Getty Images

Escorpio vive la pasión con intensidad. Espera entrega total y conexión profunda. Frente a Géminis, el choque es claro. Géminis apuesta por lo ligero y lo mental. Prefiere conversación y juego antes que profundidad emocional. Esa diferencia rompe el ritmo que Escorpio busca.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg9yex5l4yo Galloway asegura que, en las parejas heterosexuales, los hombres no están logrando seguir el ritmo de las mujeres. Getty Images