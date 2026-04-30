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Géminis, Libra y Acuario: los signos que no les convienen, pero que no sueltan

Géminis, Libra y Acuario: el amor tóxico del que no logran escapar. Estos signos saben que no les conviene, pero vuelven igual.

Julián Martínez

Signos que se enganchan. Foto: Freepik

Signos que se enganchan. Foto: Freepik

Géminis, Libra y Acuario pertenecen al elemento aire. Son signos racionales, sociales y cambiantes. Buscan libertad, pero también sienten atracción por personas que los sacan de control. Ahí aparece el problema: cuanto más intensa es la conexión, más difícil se vuelve cortar el vínculo.

Los signos de aire y las relaciones que no logran soltar

En el caso de Géminis, el signo que más lo desordena es Escorpio. La intensidad emocional escorpiana deja a Géminis atrapado en una relación llena de idas y vueltas. Aunque el geminiano quiera escapar, vuelve por curiosidad, deseo y obsesión emocional. Escorpio lo enfrenta con sentimientos que no logra manejar.

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Libra, en cambio, pierde estabilidad con Leo. El brillo, el ego y la seguridad leonina generan una mezcla explosiva. Libra busca armonía, pero Leo exige atención y pasión constante. Esa combinación termina agotando al libriano, aunque siempre queda enganchado al magnetismo de esa relación.

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Los probadores de las tiendas de indumentaria son uno de los lugares elegidos.

Los probadores de las tiendas de indumentaria son uno de los lugares elegidos.

Acuario tiene un punto débil muy claro: Tauro. Son opuestos en formas de vivir el amor. Tauro quiere seguridad y rutina; Acuario necesita espacio y cambios. Sin embargo, la conexión física y emocional entre ambos suele ser tan fuerte que terminan regresando una y otra vez, incluso después de fuertes peleas.

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