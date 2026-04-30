Géminis, Libra y Acuario: los signos que no les convienen, pero que no sueltan

Géminis, Libra y Acuario: el amor tóxico del que no logran escapar. Estos signos saben que no les conviene, pero vuelven igual.

Géminis, Libra y Acuario pertenecen al elemento aire. Son signos racionales, sociales y cambiantes. Buscan libertad, pero también sienten atracción por personas que los sacan de control. Ahí aparece el problema: cuanto más intensa es la conexión, más difícil se vuelve cortar el vínculo.

Los signos de aire y las relaciones que no logran soltar

En el caso de Géminis, el signo que más lo desordena es Escorpio. La intensidad emocional escorpiana deja a Géminis atrapado en una relación llena de idas y vueltas. Aunque el geminiano quiera escapar, vuelve por curiosidad, deseo y obsesión emocional. Escorpio lo enfrenta con sentimientos que no logra manejar.

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Libra, en cambio, pierde estabilidad con Leo. El brillo, el ego y la seguridad leonina generan una mezcla explosiva. Libra busca armonía, pero Leo exige atención y pasión constante. Esa combinación termina agotando al libriano, aunque siempre queda enganchado al magnetismo de esa relación.