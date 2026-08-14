Solo 4 capítulos: la miniserie danesa de Netflix ideal para ver completa en una tarde
Basada en una historia real, esta producción danesa en Netflix combina crimen y suspenso en poco más de tres horas.
Encontrar una historia que pueda empezarse y terminarse en la misma tarde no siempre es fácil. Entre temporadas eternas y capítulos de más de una hora, Netflix guarda una alternativa mucho más corta: La enfermera, una miniserie danesa de apenas cuatro episodios que construye su suspenso a partir de un caso ocurrido realmente en Dinamarca.
La trama sigue a Pernille, una joven que acaba de comenzar a trabajar como enfermera en el hospital Nykøbing Falster. Allí conoce a Christina, una compañera experimentada, carismática y muy respetada por quienes trabajan con ella. La relación entre ambas parece funcionar perfectamente hasta que una serie de situaciones empieza a despertar las sospechas de la recién llegada.
Una miniserie basada en una historia real
Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.
Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.
El reparto está encabezado por Fanny Louise Bernth, que interpreta a Pernille, y Josephine Park, en el papel de Christina. También participa Peter Zandersen. Netflix define la producción como un drama danés de suspenso, crimen real y “film noir nórdico”.
Cuánto dura La enfermera en Netflix
La gran ventaja para una maratón es su duración. La enfermera tiene solamente cuatro episodios, de 54, 49, 44 y 43 minutos respectivamente. Eso significa que toda la historia puede verse en unas tres horas y diez minutos, prácticamente lo mismo que demandan algunas películas largas.
La miniserie se estrenó en 2023 y actualmente continúa disponible en Netflix Argentina. Para quienes buscan suspenso europeo, una historia cerrada y algo que no obligue a pasar varios días frente a la pantalla, La enfermera aparece como una opción ideal para reservar una tarde y llegar hasta el último capítulo.