Solo 4 capítulos: la miniserie danesa de Netflix ideal para ver completa en una tarde

Basada en una historia real, esta producción danesa en Netflix combina crimen y suspenso en poco más de tres horas.

Encontrar una historia que pueda empezarse y terminarse en la misma tarde no siempre es fácil. Entre temporadas eternas y capítulos de más de una hora, Netflix guarda una alternativa mucho más corta: La enfermera, una miniserie danesa de apenas cuatro episodios que construye su suspenso a partir de un caso ocurrido realmente en Dinamarca.

La trama sigue a Pernille, una joven que acaba de comenzar a trabajar como enfermera en el hospital Nykøbing Falster. Allí conoce a Christina, una compañera experimentada, carismática y muy respetada por quienes trabajan con ella. La relación entre ambas parece funcionar perfectamente hasta que una serie de situaciones empieza a despertar las sospechas de la recién llegada.

Una miniserie basada en una historia real Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.

Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.

Con solo cuatro capítulos, esta miniserie en Netflix puede verse completa en poco más de tres horas. Netflix El reparto está encabezado por Fanny Louise Bernth, que interpreta a Pernille, y Josephine Park, en el papel de Christina. También participa Peter Zandersen. Netflix define la producción como un drama danés de suspenso, crimen real y “film noir nórdico”.