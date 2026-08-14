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Solo 4 capítulos: la miniserie danesa de Netflix ideal para ver completa en una tarde

Basada en una historia real, esta producción danesa en Netflix combina crimen y suspenso en poco más de tres horas.

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La miniserie danesa de Netflix está protagonizada por Fanny Louise Bernth y Josephine Park.

La miniserie danesa de Netflix está protagonizada por Fanny Louise Bernth y Josephine Park.

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Encontrar una historia que pueda empezarse y terminarse en la misma tarde no siempre es fácil. Entre temporadas eternas y capítulos de más de una hora, Netflix guarda una alternativa mucho más corta: La enfermera, una miniserie danesa de apenas cuatro episodios que construye su suspenso a partir de un caso ocurrido realmente en Dinamarca.

La trama sigue a Pernille, una joven que acaba de comenzar a trabajar como enfermera en el hospital Nykøbing Falster. Allí conoce a Christina, una compañera experimentada, carismática y muy respetada por quienes trabajan con ella. La relación entre ambas parece funcionar perfectamente hasta que una serie de situaciones empieza a despertar las sospechas de la recién llegada.

Una miniserie basada en una historia real

Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.

Sin necesidad de extenderse durante varias temporadas, la miniserie concentra la tensión en el ambiente hospitalario y en la dificultad de demostrar que algo extraño está ocurriendo. A medida que avanzan los capítulos, las dudas de Pernille empiezan a crecer mientras debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para encontrar respuestas.

Con solo cuatro capítulos, esta miniserie en Netflix puede verse completa en poco más de tres horas.

Con solo cuatro capítulos, esta miniserie en Netflix puede verse completa en poco más de tres horas.

El reparto está encabezado por Fanny Louise Bernth, que interpreta a Pernille, y Josephine Park, en el papel de Christina. También participa Peter Zandersen. Netflix define la producción como un drama danés de suspenso, crimen real y “film noir nórdico”.

Cuánto dura La enfermera en Netflix

La gran ventaja para una maratón es su duración. La enfermera tiene solamente cuatro episodios, de 54, 49, 44 y 43 minutos respectivamente. Eso significa que toda la historia puede verse en unas tres horas y diez minutos, prácticamente lo mismo que demandan algunas películas largas.

La miniserie se estrenó en 2023 y actualmente continúa disponible en Netflix Argentina. Para quienes buscan suspenso europeo, una historia cerrada y algo que no obligue a pasar varios días frente a la pantalla, La enfermera aparece como una opción ideal para reservar una tarde y llegar hasta el último capítulo.

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