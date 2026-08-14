Tiene 6 episodios y ya está en Netflix: la miniserie de época que sorprende

Netflix estrenó una miniserie australiana de época sobre una joven que desafía las normas de su tiempo para cumplir su sueño de convertirse en escritora.

Netflix suma una nueva producción de época a su catálogo con Mi brillante carrera (My Brilliant Career), una miniserie australiana que adapta la novela homónima de Miles Franklin, publicada originalmente en 1901, y propone una nueva versión de una historia que ya tuvo una reconocida adaptación cinematográfica en 1979.

La protagonista es Sybylla Melvyn, una joven rebelde que vive en la Australia rural de comienzos del siglo XX y sueña con convertirse en escritora. Su familia atraviesa dificultades económicas y ella busca una salida a una vida que siente demasiado limitada. Por eso, cuando tiene la posibilidad de mudarse con su abuela, entra en un ambiente de mayor comodidad, pero también queda rodeada de nuevas expectativas sobre cómo debería vivir.

En ese contexto aparece el amor. Sybylla conoce a Harry Beecham, un hombre de una posición social privilegiada, y entre ambos surge una relación que pone a prueba sus planes. La joven deberá enfrentarse a una decisión que atraviesa toda la historia: seguir el camino que otros esperan de ella o defender su deseo de construir una carrera como escritora.

Netflix suma contenido a su catálogo Netflix La serie pertenece al drama de época. La adaptación busca conservar el espíritu de independencia de la novela, pero incorpora una mirada contemporánea sobre cuestiones como las expectativas de género, la diversidad y las desigualdades sociales. También amplía la representación de personajes de pueblos originarios y suma nuevas tramas respecto del material original.

Mi brillante carrera tiene una temporada de seis episodios. La serie fue desarrollada y escrita principalmente por Liz Doran, mientras que Alyssa McClelland dirige los primeros tres capítulos y Anne Renton se encarga de los tres restantes. Netflix la presenta como una producción australiana de época basada en un libro.