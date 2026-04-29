Netflix: esta película de espías y suspenso te atrapa desde el inicio

La película de Netflix que combina acción brutal y suspenso desde el primer minuto. Tiene persecuciones, secretos y peleas intensas.

No da respiro. Entre persecuciones, secretos y escenas intensas, “Hanna” volvió a llamar la atención en Netflix por su historia cargada de tensión. La película combina acción, espionaje y drama en una trama donde una adolescente entrenada para matar debe sobrevivir mientras descubre la verdad sobre su pasado.

La historia de “Hanna” en Netflix Hanna llegó al cine en 2011 y ganó fama por su estilo distinto dentro del género de acción. La película fue dirigida por Joe Wright y protagonizada por Saoirse Ronan, quien interpretó a una adolescente entrenada desde pequeña por su padre, un exagente de la CIA.

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La historia comienza en medio de bosques helados y una vida aislada del mundo. Hanna aprendió combate, idiomas, supervivencia y técnicas de espionaje desde niña. Su padre, interpretado por Eric Bana, la preparó para enfrentar enemigos peligrosos y cumplir una misión en Europa.