La serie alemana de Netflix que podés terminar antes de que termine el fin de semana
Una astronauta regresa de una misión, pero nunca logra reencontrarse con su familia. La serie de Netflix combina misterio, drama y ciencia ficción.
Un viaje espacial está a punto de terminar y una familia cuenta las horas para volver a reunirse. Sin embargo, el regreso esperado se transforma en el comienzo de una búsqueda desesperada. Ese es el punto de partida de La señal, una serie alemana de Netflix que combina un drama familiar con un misterio capaz de poner en peligro mucho más que la vida de sus protagonistas.
La historia se centra en Paula, una científica que pasó varios meses en la Estación Espacial Internacional. Tras completar su misión, la astronauta emprende el camino de regreso a casa, donde la esperan su esposo Sven y su hija Charlie. Pero Paula nunca llega y el avión en el que viajaba desaparece sin dejar una explicación clara.
La dramática búsqueda de Paula
Sven queda atrapado entre el dolor y la necesidad de entender qué ocurrió. Mientras las autoridades buscan respuestas, él comienza a sospechar que Paula pudo haber previsto lo que iba a suceder. Antes de desaparecer, la científica dejó una serie de pistas y mensajes que parecen formar parte de un rompecabezas mucho más grande.
La pequeña Charlie se vuelve una pieza fundamental de la investigación. La relación especial que mantenía con su madre y su capacidad para comprender algunos de sus mensajes ayudan a Sven a seguir un camino que, por momentos, parece imposible. Padre e hija avanzan juntos mientras descubren que hay personas muy poderosas interesadas en impedir que la verdad salga a la luz.
La serie alterna entre la búsqueda emprendida por Sven y los últimos días de Paula en el espacio. De esa manera, el espectador conoce de a poco qué ocurrió durante la misión y por qué la astronauta comenzó a comportarse de forma extraña antes de su regreso.
La ciencia ficción aparece sin desplazar el costado emocional de la historia. Más allá de las preguntas sobre el espacio y el descubrimiento realizado por Paula, La señal habla sobre la confianza, la pérdida y la necesidad de aferrarse a una última esperanza cuando todas las explicaciones parecen agotarse.
Un misterio alemán que atrapa desde el inicio
La señal fue dirigida por Sebastian Hilger y Philipp Leinemann. El elenco principal está encabezado por Peri Baumeister como Paula, Florian David Fitz como Sven y Yuna Bennett como Charlie. Fitz también participó en la escritura de esta producción alemana estrenada en 2024.
La serie cuenta con cuatro episodios. Los dos primeros duran una hora y dos minutos, el tercero se extiende durante una hora y nueve minutos y el último tiene una duración de 55 minutos. En total, la historia demanda poco más de cuatro horas, una extensión ideal para terminarla durante una tarde larga o dividirla entre el sábado y el domingo.
El misterio se plantea desde los primeros minutos y crece a medida que las pistas dejadas por Paula empiezan a encajar. La desaparición inicial funciona como la entrada a una historia más ambiciosa, donde una familia común queda involucrada en una amenaza que podría cambiar el destino de todo el mundo.
La señal está disponible actualmente en Netflix Argentina. Su corta duración, el suspenso y la combinación entre una búsqueda familiar y un enigma espacial la convierten en una alternativa para quienes buscan una serie europea que pueda terminarse durante el fin de semana.