La serie alemana de Netflix que podés terminar antes de que termine el fin de semana

Una astronauta regresa de una misión, pero nunca logra reencontrarse con su familia. La serie de Netflix combina misterio, drama y ciencia ficción.

La serie alemana de Netflix sigue a un padre y a su hija mientras intentan descifrar las pistas dejadas por una astronauta desaparecida.

Un viaje espacial está a punto de terminar y una familia cuenta las horas para volver a reunirse. Sin embargo, el regreso esperado se transforma en el comienzo de una búsqueda desesperada. Ese es el punto de partida de La señal, una serie alemana de Netflix que combina un drama familiar con un misterio capaz de poner en peligro mucho más que la vida de sus protagonistas.

La historia se centra en Paula, una científica que pasó varios meses en la Estación Espacial Internacional. Tras completar su misión, la astronauta emprende el camino de regreso a casa, donde la esperan su esposo Sven y su hija Charlie. Pero Paula nunca llega y el avión en el que viajaba desaparece sin dejar una explicación clara.

La dramática búsqueda de Paula Sven queda atrapado entre el dolor y la necesidad de entender qué ocurrió. Mientras las autoridades buscan respuestas, él comienza a sospechar que Paula pudo haber previsto lo que iba a suceder. Antes de desaparecer, la científica dejó una serie de pistas y mensajes que parecen formar parte de un rompecabezas mucho más grande.

Con cuatro capítulos, esta serie de Netflix puede verse completa durante una tarde larga o a lo largo del fin de semana. Netflix La pequeña Charlie se vuelve una pieza fundamental de la investigación. La relación especial que mantenía con su madre y su capacidad para comprender algunos de sus mensajes ayudan a Sven a seguir un camino que, por momentos, parece imposible. Padre e hija avanzan juntos mientras descubren que hay personas muy poderosas interesadas en impedir que la verdad salga a la luz.

La serie alterna entre la búsqueda emprendida por Sven y los últimos días de Paula en el espacio. De esa manera, el espectador conoce de a poco qué ocurrió durante la misión y por qué la astronauta comenzó a comportarse de forma extraña antes de su regreso.