GTA 6 mostrará su primer gameplay en agosto: cuándo y dónde verlo en Argentina

Después de meses de especulaciones y una larga espera desde la publicación de sus primeros tráilers, Rockstar Games finalmente puso fecha al que será uno de los acontecimientos más importantes del año para la industria de los videojuegos. El próximo 27 de agosto , los fanáticos de Argentina y el Mundo entero podrán ver el primer gameplay de Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) , un adelanto que permitirá conocer con mayor profundidad cómo será la experiencia de juego antes de su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La presentación, bautizada como "Grand Theft Auto 6 An Extended Look" , marcará un cambio en la estrategia de comunicación de Rockstar, ya que por primera vez una de sus grandes revelaciones se emitirá inicialmente a través de Netflix , antes de llegar al resto de las plataformas oficiales.

La desarrolladora confirmó que el evento podrá verse el jueves 27 de agosto desde las 16:00 (hora de Argentina ) mediante Netflix , coincidiendo con la celebración de la Gamescom, la feria de videojuegos más importante de Europa.

La decisión sorprendió a la comunidad, ya que los tráilers anteriores se estrenaron directamente en los canales oficiales de Rockstar . En esta ocasión, la exclusividad será únicamente temporal.

Quienes no cuenten con una suscripción a Netflix no deberán esperar demasiado. Horas después de la transmisión, Rockstar publicará el mismo contenido tanto en su canal oficial de YouTube como en el sitio web de GTA 6 , permitiendo que cualquier jugador pueda verlo sin costo adicional.

La compañía lo confirmó con el siguiente mensaje: "Grand Theft Auto 6: An Extended Look también se lanzará en el canal oficial de YouTube de Rockstar Games y en el sitio web de Grand Theft Auto 6 a las 9 p.m. ET del 27 de agosto".

De esta manera, nadie quedará afuera de una presentación que promete convertirse en tendencia mundial apenas se publique.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

¿Qué mostrará realmente el nuevo adelanto de GTA 6?

Aunque Rockstar mantiene el habitual hermetismo que caracteriza al estudio, todo indica que el video será mucho más que un simple tráiler cinematográfico.

El nombre "An Extended Look" y la comunicación oficial alimentan la expectativa de que, por primera vez, se podrán observar secuencias de gameplay con el motor del juego en funcionamiento.

Eso permitiría conocer aspectos fundamentales como el sistema de conducción, los tiroteos, las nuevas mecánicas de exploración, la interacción con el mundo abierto y el comportamiento de los protagonistas dentro de la renovada versión de Vice City.

También se espera que el estudio profundice en el apartado técnico, uno de los aspectos que más curiosidad genera desde la publicación de los primeros avances, donde ya quedó en evidencia un importante salto gráfico respecto de GTA 5.

En paralelo, el teaser de apenas 25 segundos publicado en redes sociales logró captar rápidamente la atención de los fanáticos y ya acumula cerca de 150.000 reproducciones, una cifra que continúa creciendo mientras aumenta la expectativa por la presentación completa.

GTA 6 prepara una presentación histórica con gameplay extendido que anticipa uno de los juegos más esperados. Imagen generada con IA

Un paso clave antes del lanzamiento de noviembre

La estrategia de marketing de Rockstar parece entrar en su etapa decisiva. Tras años de silencio y apenas dos avances oficiales, el estudio comienza a mostrar el juego con mayor profundidad cuando faltan pocos meses para su estreno.

Este nuevo vistazo también servirá para despejar algunas dudas que la comunidad mantiene desde hace meses, especialmente aquellas relacionadas con el rendimiento en las consolas de nueva generación, la escala del mapa y las actividades disponibles dentro del enorme mundo abierto que propondrá GTA 6.

Al mismo tiempo, la presentación podría convertirse en una oportunidad para que Rockstar ratifique la fecha de lanzamiento prevista para el 19 de noviembre, un aspecto que algunos jugadores pusieron en duda tras recientes declaraciones de un exintegrante de la compañía. Sin embargo, hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial que indique un retraso.

Todo apunta a que el 27 de agosto será el inicio de la recta final hacia uno de los lanzamientos más importantes de la historia reciente del videojuego. Si el contenido cumple con las expectativas, GTA 6 no solo volverá a dominar la conversación en redes sociales, sino que también podría marcar un nuevo estándar para los mundos abiertos, tal como ocurrió con sus antecesores. El primer gameplay será, para millones de jugadores, la mejor oportunidad hasta ahora para comprobar si la espera de más de una década realmente ha valido la pena.