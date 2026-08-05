Expertos del Iscamen recomendaron una planta para "espantar" a la chinche del arce

Esta planta aparece como una alternativa natural para ayudar a mantener alejada a la chinche del arce. El organismo explicó por qué su presencia puede ser útil.

La lavanda puede actuar como una barrera natural para ayudar a mantener alejada a la chinche del arce.

Con el aumento progresivo de las temperaturas comenzó a observarse nuevamente la chinche del arce en distintos puntos de Mendoza. Este insecto suele concentrarse sobre árboles, paredes, ventanas y otros lugares expuestos al sol, por lo que su presencia puede convertirse rápidamente en una molestia para quienes tienen patios o jardines.

Frente a esta situación, especialistas del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza recomendaron incorporar una planta muy conocida por su aroma y su resistencia: la lavanda. Según el dossier técnico elaborado por el Iscamen, esta especie posee propiedades repelentes y puede actuar como una barrera disuasoria contra la chinche del arce.

La propuesta forma parte de un manejo preventivo que busca reducir la utilización indiscriminada de insecticidas. En lugar de recurrir inmediatamente a productos químicos, el organismo plantea combinar distintas medidas, como la limpieza de veredas, el sellado de grietas, el monitoreo de los insectos y la incorporación de plantas aromáticas.

El Iscamen recomienda combinar plantas aromáticas con limpieza, monitoreo y controles focalizados contra la chinche del arce. Shutterstock Por qué la lavanda ayuda a espantar a la chinche del arce El aroma intenso que libera la lavanda funciona como un elemento disuasorio para diferentes insectos. El documento del Iscamen señala que esta planta no solo puede ayudar a mantener alejada a la chinche del arce, sino también a otras plagas urbanas, entre ellas polillas, pulgas y mosquitos.

Su incorporación resulta especialmente útil en jardines, plazas, parques, bulevares y otros espacios verdes. La intención no es presentar a la lavanda como una solución mágica, sino como una herramienta complementaria dentro de una estrategia más amplia de prevención.