Chau al libre deuda para renovar la licencia de conducir: el proyecto que pega en la caja de los municipios

Renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires suele convertirse en una trampa. Al llegar al mostrador municipal, miles de conductores descubren que no pueden renovar su licencia si no pagan multas que, en su gran mayoría, no fueron notificadas . La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para cortar de raíz un sistema perverso.

La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados bonaerense de la mano del vicepresidente del cuerpo, Juan Esteban Osaba , y lleva la firma de varios integrantes del bloque de diputados de La Libertad Avanza.

El objetivo central del proyecto es modificar el artículo 8º de la Ley Provincial de Tránsito (N.º 13.927) para desligar en forma tajante la idoneidad al volante de las urgencias de recaudación que tienen los municipios y la provincia de Buenos Aires .

El texto del proyecto, plantea que ninguna autoridad podrá exigir la acreditación de inexistencia de deudas por infracciones de tránsito , patentes ni tasas administrativas como condición previa para tramitar, renovar u obtener la licencia de conducir . La lógica de la propuesta apunta a que la evaluación psicofísica, técnica y la idoneidad para conducir un vehículo no sea rehén de la voracidad recaudatoria de los municipios ni de la provincia.

"El registro de conducir es para manejar, no para recaudar. Si una multa corresponde, que el Estado la cobre por las vías legales, pero no impidiendo que un vecino pueda renovar su licencia de conducir como mecanismo de presión para agrandar la caja", afirmo Juan Esteban Osaba al ser consultado por MDZ .

Un exceso reglamentario con sello de 2009

La trampa recaudatoria que padecen a diario los bonaerenses no surgió del espíritu original de las leyes. Ni la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 ni la propia ley provincial contemplan el libre deuda como un requisito ineludible para la renovación de las licencias de conducir.

La traba administrativa, que alimenta las cajas de los municipios y de la provincia, nació de una distorsión reglamentaria impuesta por el Decreto 532/09, firmado durante la gobernación de Daniel Scioli. A través de ese anexo, se transformó la entrega de un documento esencial para trabajar y circular en una herramienta de cobro compulsivo que desvirtúa la seguridad vial.

El proyecto libertario aclara que la medida no condona deudas ni le quita al estado provincial y a los estados municipales sus facultades de cobro. Las multas seguirán su curso y las comunas podrán ejecutarlas mediante juicios de apremio.

Lo que se prohíbe es retener el trámite del ciudadano cuando la infracción no cuenta con una sentencia firme ejecutoriada ni una inhabilitación judicial para conducir.

La doctrina del retén en las municipalidades

En los mostradores de los 135 municipios bonaerenses, la exigencia del libre deuda funciona como un peaje de cobro asegurado para los intendentes y el ejecutivo provincial. Sin margen para litigar ni discutir infracciones- muchas de ellas son fotomultas dudosas- el vecino termina pagando para no quedarse sin su licencia de conducir.

Los fundamentos de la iniciativa recuerdan que los propios tribunales de la provincia de Buenos Aires acumulan fallos que declaran la inconstitucionalidad de esta traba. Cada ciudadano que acude a la Justicia mediante un amparo logra renovar su licencia de conducir, pero la inmensa mayoría cede ante el chantaje burocrático de los municipios por falta de tiempo o de recursos legales.

“Hoy muchos bonaerenses llegan a renovar el registro y descubren que el trámite quedó condicionado al pago de multas. Eso no mejora la seguridad vial, solo convierte la licencia en una herramienta de recaudación”, sostuvo el diputado de La Libertad Avanza Juan Esteban Osaba autor de la iniciativa.

Un proyecto que incomoda a la casta bonaerense

El proyecto de ley prevé, además, en su artículo segundo la derogación automática de cualquier ordenanza, reglamento o disposición municipal que se oponga a esta nueva regla. Es allí donde se encenderán los chispazos en la Legislatura bonaerense, ya que el fin del libre deuda para renovar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires amenaza con amputar una fuente de ingresos frescos que los intendentes y el ejecutivo provincial defenderán con uñas y dientes.