Licencia de conducir: hasta qué edad se puede renovar en Argentina

Manejar no depende solo de tener una licencia vigente. También exige demostrar, cada cierto tiempo, que la persona conserva las condiciones necesarias para circular con seguridad. En Argentina, esa evaluación se vuelve más frecuente con el paso de los años, aunque la normativa no establece una edad máxima para dejar de conducir.

La clave no está en el número del DNI , sino en la aptitud psicofísica y en los requisitos que fija cada jurisdicción.

La pregunta suele aparecer entre conductores mayores y sus familias: ¿hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir? La respuesta es clara: no hay un tope etario nacional que impida renovar el registro. Una persona puede seguir manejando mientras apruebe los controles médicos correspondientes, no esté inhabilitada y cumpla con las condiciones administrativas exigidas en su lugar de residencia.

El cambio más importante de los últimos años llegó con la modernización del sistema nacional. La licencia nacional de conducir pasó a tener formato digital, con posibilidad de contar también con una versión física. Para los conductores particulares, el régimen nacional establece la revalidación de la aptitud psicofísica cada cinco años hasta los 65 años, cada tres años para mayores de 65 y todos los años desde los 70. En las categorías profesionales, los controles pueden ser más estrictos por el tipo de vehículo y la responsabilidad que implica transportar cargas o pasajeros.

Cómo cambian los plazos según la edad

La Ciudad de Buenos Aires mantiene un esquema escalonado para las licencias particulares. En términos generales, quienes tienen entre 16 y 39 años pueden obtener una vigencia de hasta 10 años. Entre los 40 y 49 años, el plazo baja a 6 años. De los 50 a los 69, se reduce a 4 años. Desde los 70, la revisión de las condiciones psicofísicas se realiza con mayor frecuencia, con plazos máximos más cortos para reforzar los controles.

En la provincia de Buenos Aires, el trámite depende del municipio donde reside el conductor. Por eso, los plazos y exigencias pueden variar. Para los menores, la primera licencia suele tener una vigencia más breve. Entre los 21 y 65 años, la duración puede llegar hasta los cinco años. En el caso de adultos mayores, algunos distritos pueden pedir evaluaciones adicionales, como nuevos exámenes teóricos o controles específicos, además del examen psicofísico.

Qué requisitos se piden para renovar

Más allá de las diferencias entre jurisdicciones, hay condiciones básicas que se repiten en la mayoría de los trámites. El conductor debe presentar DNI con domicilio actualizado, la licencia anterior o la denuncia correspondiente si fue extraviada, pagar los certificados y tasas exigidas, resolver infracciones pendientes cuando corresponda y aprobar el examen psicofísico. También puede solicitarse certificado de legalidad si la licencia proviene de otra jurisdicción o no tiene formato nacional.

La recomendación principal es revisar el sitio oficial del municipio o de la jurisdicción antes de iniciar el trámite. Aunque no existe una edad límite para renovar la licencia de conducir, sí puede haber controles más rigurosos, plazos más cortos y exigencias adicionales. En definitiva, el sistema no busca retirar automáticamente el registro por edad, sino comprobar que cada conductor conserve las capacidades necesarias para manejar sin poner en riesgo su seguridad ni la de los demás.