La dura sanción que pidió la ANSV contra Santi Maratea por "conducción imprudente"
La ANSV pidió inhabilitar a Santi Maratea por manejar imprudentemente y sin cinturón. El influencer respondió irónicamente en redes.
Santiago Maratea quedó bajo la atención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de que se difundiera un video en el que aparece manejando mientras usa el celular. A partir de esa publicación, el organismo pidió que se avance con la inhabilitación de su licencia de conducir. Santi Maratea respondió irónicamente en redes sociales ante la dura sanción.
La preocupación no pasa solo por esa maniobra, que está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, sino también porque se lo ve circulando sin cinturón de seguridad, el principal elemento de protección pasiva dentro del vehículo. Para las autoridades, ambas conductas conforman una combinación de alto riesgo, ya que reducen la atención, retrasan la capacidad de reacción y elevan de manera significativa la posibilidad de un siniestro vial.
Santi Maratea y las consecuencias de la conducción imprudente
Desde el Observatorio Vial vienen advirtiendo sobre el peso que tiene el uso del celular en este tipo de infracciones. Los estudios lo ubican como el principal factor de distracción al volante y, en Argentina, distintos relevamientos muestran que su incidencia creció en los últimos años, hasta alcanzar al 25% de los conductores en algunos corredores viales.
Santiago Maratea vs. la Agencia Nacional de Seguridad Vial
En el caso de Santiago Maratea, además, el material fue publicado en sus propias redes sociales. Allí, frente a sus más de 3 millones de seguidores, el influencer se refirió al episodio con tono irónico: "Alguno seguro me va a decir: Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".
La difusión de este tipo de escenas también encendió alarmas dentro del organismo, que advirtió sobre el efecto que puede tener la exposición de conductas temerarias ante audiencias masivas, en especial entre jóvenes con poca experiencia de manejo. La inquietud no se limita a la infracción, sino también a la naturalización de prácticas que pueden derivar en hechos graves.
Con ese antecedente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir de Santiago Maratea a la jurisdicción correspondiente. En caso de perderla, para recuperarla deberá atravesar nuevas instancias de evaluación que permitan acreditar otra vez su aptitud para conducir.