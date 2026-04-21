La dura sanción que pidió la ANSV contra Santi Maratea por "conducción imprudente"

La ANSV pidió inhabilitar a Santi Maratea por manejar imprudentemente y sin cinturón. El influencer respondió irónicamente en redes.

La ANSV pidió sancionar a Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo ve manejando con el celular y sin cinturón.

Santiago Maratea quedó bajo la atención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de que se difundiera un video en el que aparece manejando mientras usa el celular. A partir de esa publicación, el organismo pidió que se avance con la inhabilitación de su licencia de conducir. Santi Maratea respondió irónicamente en redes sociales ante la dura sanción.

La preocupación no pasa solo por esa maniobra, que está prohibida por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, sino también porque se lo ve circulando sin cinturón de seguridad, el principal elemento de protección pasiva dentro del vehículo. Para las autoridades, ambas conductas conforman una combinación de alto riesgo, ya que reducen la atención, retrasan la capacidad de reacción y elevan de manera significativa la posibilidad de un siniestro vial.

Santi Maratea y las consecuencias de la conducción imprudente Desde el Observatorio Vial vienen advirtiendo sobre el peso que tiene el uso del celular en este tipo de infracciones. Los estudios lo ubican como el principal factor de distracción al volante y, en Argentina, distintos relevamientos muestran que su incidencia creció en los últimos años, hasta alcanzar al 25% de los conductores en algunos corredores viales.

Santiago Maratea vs. la Agencia Nacional de Seguridad Vial Piden la inhabilitación de la licencia de Santiago Maratea La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación para conducir de Santiago Maratea tras la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su teléfono celular, una conducta expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449). Captura de Video

En el caso de Santiago Maratea, además, el material fue publicado en sus propias redes sociales. Allí, frente a sus más de 3 millones de seguidores, el influencer se refirió al episodio con tono irónico: "Alguno seguro me va a decir: Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".