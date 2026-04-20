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Volcó en la ruta y terminó dando positivo al control de alcoholemia: así quedó el auto

El hecho se produjo este lunes a las 6:30 en Lavalle. La conductora sufrió politraumatismos moderados.

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Vuelco en Lavalle
Ministerio de Seguridad de Mendoza

Un vehículo terminó completamente dado vuelta tras volcar este lunes a primera hora de la mañana en la ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares, en Lavalle. La conductora dio positivo de alcoholemia.

Según el informe policial, de momento se desconocen las circunstancias de por qué volcó el Fiat Cronos conducido por una mujer. Al arribar el personal policial y de emergencias, se constató que la conductora, presentaba un dosaje de alcohol de 0,78 gramos por litro de sangre.

Vuelco en Lavalle

En el lugar trabajó personal del SEC que diagnosticó a la conductora politraumatismos moderados y dispuso su traslado al Hospital Sicoli.

En tanto, la acompañante de 50 años fue diagnosticada con politraumatismos moderados, siendo trasladada también al Hospital Sicoli.

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