Maipú: manejaba con 2,25 gramos de alcohol en sangre y fue detenido tras un control vial

El hombre circulaba en una camioneta cuando fue interceptado por la Policía. Los niveles de alcohol en sangre superaban ampliamente lo permitido por la ley.

El conductor circulaba con altos niveles de alcohol en sangre, motivo por el que fue aprehendido y la camioneta secustrada.

Un conductor fue retirado de circulación durante la madrugada del lunes en Maipú, luego de ser detectado manejando con un elevado nivel de alcohol en sangre durante un control preventivo realizado por efectivos policiales. El conductor fue detenido y el vehículo secuestrado.

De acuerdo con información policial, el procedimiento tuvo lugar a las 00 en la intersección de calles Urquiza y Gómez, donde personal de Policía Vial y de la Subcomisaría Coquimbito desarrollaba controles vehiculares de rutina.

El test de alcoholemia arrojó positivo Al detener una camioneta Chevrolet S10 e identificar a su conductor, los efectivos realizaron el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado positivo de 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido.