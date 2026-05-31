Conducía con el triple del límite de alcohol permitido y terminó detenido

Un control de la Policía Vial detuvo a un conductor a bordo de una camioneta con tres veces el nivel de alcohol en sangre permitido.

En la tarde del sábado, un conductor de 51 años fue detenido en Guaymallén durante un control de la Policía Vial al circular con tres veces el nivel permitido de alcohol en sangre. La camioneta que conducía fue secuestrada por las autoridades.

El procedimiento se ejecutó en la intersección de las calles Victoria y Profesor Mathus, en la jurisdicción de la Comisaría 57° de Guaymallén. Según se informó, oficiales de la Policía Vial detuvieron a una camioneta Nissan Frontier cerca de las 17 para un control rutinario.

Al realizarle a su conductor el test de alcoholemia, el mismo arrojó un resultado de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido al volante. El hombre fue aprehendido y trasladado a la comisaría.

El test de alcoholemia arrojó que circulaba con 2.99 gramos de alcohol en sangre Foto: Archivo MDZ Imagen ilustrativa. Archivo Mdz